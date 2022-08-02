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    2021'de güvenlik birimine getirelen çok sayısı arttı

    TÜİK tarafından, geçen yıla ait "Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri" yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 12:33
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    2021'de güvenlik birimine getirelen çok sayısı arttı

    Çocuklar suça karıştığında ya da kendilerine karşı bir suç işlendiğinde güvenlik birimlerine getiriliyor. Bu olması hiç istenmeyen manzaralar da her geçen gün artıyor.

    Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 499 bin 319 oldu

    Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 10,8 oranında artarak 499 bin 319 oldu.

    Bu olaylarda çocukların 207 bin 999'u mağdur olarak, 132 bin 943'ü suça sürüklenme sebebiyle  (kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla), 70 bin 905'i bilgisine başvurma amacıyla, 67 bin 518'i kabahat işlediği iddiasıyla, 19 bin 277'si kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) olması sebebiyle, 677'si ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

    2021 de güvenlik birimine getirelen çok sayısı arttı #1

    Suça sürüklenen çocukların yüzde 36,6'sı yaralama olayına karıştı

    Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olayların 132 bin 943'ü suça sürüklenme nedeni ile gerçekleşti. Bu çocukların yüzde 36,6'sına yaralama, yüzde 27,2'sine hırsızlık, yüzde 5,1'ine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,3'üne tehdit, yüzde 3,8'ine ise cinsel suçlar suçları isnat edildi.

    Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 41,7'sini mağdur çocuklar oluşturdu. Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 207 bin 999 çocuğun yüzde 89,4'ünü suç mağduru, yüzde 10,6'sını takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu. Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen veya getirilen 186 bin 14 çocuğun yüzde 57,4'ü yaralama, yüzde 13,1'i cinsel suçlar, yüzde 12,4'ü aile düzenine karşı suçlar, yüzde 4,5'i tehdit, yüzde 12,6'sı bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu.

    2021 de güvenlik birimine getirelen çok sayısı arttı #2

    2021 de güvenlik birimine getirelen çok sayısı arttı #3


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