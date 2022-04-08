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    2021'de metan gazı emisyonu, kaydedilen en yüksek seviyede

    Bilim insanları, küresel ısınmaya sebep olan metan gazı yoğunluğunun üst üste ikinci yıl en yüksek seviyeye ulaştığını tespit etti.
    • AA
    • 08.04.2022 - 00:39
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    2021'de metan gazı emisyonu, kaydedilen en yüksek seviyede

    ABD'de bulunan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), insan kaynaklı iklim değişikliğinin karbondioksitten (CO2) sonra 2. en büyük kaynağı olan metan gazında ölçümlerin başladığı son 40 yıldan beri en yüksek artışın kaydedildiğini bildirdi.

    NOAA'nın bildirdiğine göre, 2021'de, atmosferdeki metan gazı miktarı milyarda 17 birim (ppb) yükseldi. 2020'de ise bu artış 15 ppb olarak kaydedildi.

    800 bin yıldan beri en yüksek seviye

    BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) son raporunda, atmosferdeki metan gazı yoğunluğunun, en az 800 bin yıldan beri görülen en yüksek seviyede olduğu aktarıldı.

    2021 de metan gazı emisyonu, kaydedilen en yüksek seviyede #1

    Metana gazının kaynakları

    Doğalgazın ana bileşenlerinden biri olan metan gazı, petrol ve gaz sondajlarından ve fosil yakıtları taşıyan boru hatlarından sızabiliyor, çöpler ve tarımsal uygulamaların yanı sıra gaz çıkaran ineklerden de kaynaklanabiliyor.

    NOAA'nın Küresel İzleme Laboratuvarı'nda çalışan Xin Lan, "Metan gazı emisyonlarını şimdi azaltırsak, atmosfer seviyelerinin birkaç yıl içinde oldukça hızlı bir şekilde düştüğünü görmemiz gerekiyor. Metan gazı, atmosferde binlerce yıl kalan karbondioksitten biraz farklı, bu yüzden azaltmayı yapmak için daha fazla çaba harcamak gerekiyor. Ancak, karbondioksit çok uzun bir ömre sahip olduğu için, atmosfere bir kez salındığında, etkisi uzun sürüyor." dedi.

    Öte yandan, NOAA karbondioksit miktarının şu anda milyonda 415 birim (ppm) olduğunu ve yükselmeye devam ettiğini bildirdi. Bu, CO2'nin milyonda 2 birimden fazla arttığı arka arkaya 10. yıl oldu.


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