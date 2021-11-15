2021'in son Ay tutulması ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

2021'in son Ay tutulması ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Bu yılın son Ay tutulmasına dair detaylar yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki Ay tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den görülecek mi? İşte ayrıntılar...

Astronomi meraklılarının heyecanla beklediği parçalı Ay tutulması için geri sayım başladı.

Dünya, ay ve güneşin bir noktada buluşacağı gün ne zaman, ay tutulması 2021 yılında son kez yaşanacak.

Astroloji ile ilgilenenleri yakından ilgilendiren tutulmaya dair detaylar araştırma konusu oldu.

Görsel bir şölen olan parçalı ay tutulması için geri sayım sürüyor. Ay tutulmasını izlemek isteyen birçok kişi, tutulmanın Türkiye'den görülüp görülmeyeceği hakkındaki bilgileri araştırıyor.

Peki Ay tutulması hangi gün, saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte merak edilenler...

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2021 yılının son ay tutulması 19 Kasım Cuma günü gerçekleşecek. Parçalı ay tutulmasının saat 09:00'da başlayacağı ve 15:05'te sona ereceği Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Ay Tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulma, Avrupa'nın batısı ve Afrika'nın kuzey batısı'nda Atlas okyanusu, Güney ve orta Amerika'da tutulma devam ederken Ay batacak. Kuzey Amerika'nın ve Büyük Okyanus'un büyük çoğunluğunda tutulmanın tamamı izlenecek. Yeni Zelanda Avustralya ve Asya'nın doğusuna Ay tutulmuş doğacak.