2021'in telaffuzu en zor kelimeleri belirlendi! Nusret ve Squid Game de listede

2021'in telaffuzu en zor kelimeleri belirlendi! Nusret ve Squid Game de listede

İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucu, 2021 yılında en çok kullanılan ve telaffuzu en zor olan kelimeler belirlendi. Listede Nusret ve Squid Game dizisindeki bazı detayların yer alması şaşırttı.

Telaffuz, etkili bir konuşmada en çok ihtiyaç duyulan şeylerden biridir. Kelimelerin doğru kullanımı ve söyleniş şekli, konuşmanın seyrini değiştirebilir. Ancak telaffuzu zor olan kelimeler, gün geçtikçe popülaritesini artırmış vaziyette.

Gün geçmiyor ki, dijital dünyanın ve sosyal medyanın etkisiyle yeni bir trend ortaya çkmasın. Bunlardan doğan yeni terimlere de ayak uydurmak oldukça zor olabiliyor. Dünyanın dört bir yanından sözcükler söz konusu olduğunda haliyle telaffuzları da bir o kadar zor.

Sözcü’de yer alan habere göre, 2022 yılı yaklaşırken dil öğrenme uygulaması Babbel, son 12 ayda en çok sorun yaşadığımız güncel ve trend olan kelimelerin hangileri olduğunu araştırmak için çalışma başlattı.

İngiliz Verbatim Muhabirleri Enstitüsü; haber spikerlerinden, spor yorumcularına veya sıradan bir vatandaşa kadar 2021'in sık kullanılan ve telaffuz etmekte zorlanılan sözcüklerini belirledi.

Listede Nusret'ten tutun da Netflix'in izlenme rekorları kıran Squid Game dizisi ile hayatımıza giren Kore şekerlerine kadar farklı sözcükler yer aldı. İşte 2021 yılının en çok kullanılan ve telaffuzu en zor olan kelimeleri...

1- DALGONA [tal-goh-NAH]

Netflix'in izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin Eylül ayında yayınlanmasının ardından popüler hale gelen, eritilmiş şeker ve kabartma tozu ile yapılan bir Kore tatlısı.

Telaffuz notu: Bazı konuşmacılar orta hecede 'G' yerine 'K' kullanabiliyor.

2- DOGECOIN [DOHJ-koin]

Elon Musk ile popüler hale gelen Dogecoin adlı kripto paranın son dönemde birçok yatırımcısı bulunuyor.

3- GİNA COLADANGELO [JEE-nah co-lah-DAN-gelo]

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ile yakalanan iş kadını Gina Coladangelo uzun süre konuşuldu. Ancak isminin telaffuzunda da oldukça sıkıntı yaşandı. Hancock da bu olayın ardından istifa etti.

4- GIORGIO CHIELLINI [JYOR-jyo kyi-LEE-nee]

İtalya'nın 11 Temmuz'daki finalde İngiltere'yi penaltılarla yendiği 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya'nın kaptanı olan Chiellini, maçın en tartışmalı ismi olmuş ve uzun süre konuşulmuştu.

5- MANESKİN [MOH-ne-skin]

Mayıs ayında düzenlenen Eurovision 2021'in kazananı İtalya'dan Måneskin olmuştu. Danca 'ay ışığı' anlamına gelen Måneskin, bu yıl çokça yanlış telaffuz edilen kelimeler arasında yerini aldı.

6- NUSR-ET [nus-RET]

Tüm dünyada, tuzlama anlamına gelen 'Salt-Bea' hareketiyle büyük bir üne kavuşan işletmeci Nusret Gökçe, Londra'da açtığı restoranla çok konuşulmuş, uzun süre manşetlerden düşmemişti.

7- SHEIN [SHEE-in]

Shein kelimesi, Türkiye'ye pek uğramadı çünkü ünlü bir Çinli moda şirketinden ortaya çıktı. Sosyal medyada da viral olan 'Shein haul' trendinin merkezinde yer alıyor.