2022 anlamlı ve iyi dilekli Hıdırellez kutlama mesajları

Bolluk ve bereketin temsilcisi, baharın müjdeleyicisi Hıdırellez, 5 Mayıs Perşembe akşamı kutlanmaya başlıyor.

6 Mayıs Cuma akşamına kadar sürecek olan bahar bayramı, ateş yakma, dilek dileme ve çeşitli etkinliklerle gerçekleştiriliyor.

Duaların edildiği, dileklerin kağıtlara döküldüğü, Türk tarihinde yer alan önemli bir bayram olan Hıdırellez, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’nde bulunuyor.

Bu özel günün sevincini ailesiyle, arkadaşlarıyla ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, kutlama ve tebrik mesajlarını araştırıyor.

İşte en güzel, anlamlı ve iyi dilekli Hıdırellez kutlama mesajları 2022...

Doğanın bereketi sizinle olsun! Bugün Hıdırellez; baharın ve bereketin müjdecisi...Evime,mutfağıma,gelirime İlyas peygamberin duası, tıkanmış,yavaşlamış, durmuş işlerime Hızır’ın eli değsin.

Hızır bu gece sesimiz olsun Allaha tüm dilek ve dualarımızı iletsin.

Tanrım beni yavaşlat.. Aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir.. Zamanın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı hızımı dengele.. Köklerimi yaşam toprağının kalıcı değerlerine doğru göndermeme yardım et>

Gül ağacının dibine Bir güneş çizelim! Bolca aydınlık için... Bolca sevgi, Bolca huzur, Bolca umut, Bu gece dilekler tutulsun. Dileğini tuttuğunuz ne varsa gerçeğe kavuşması dileğiyle...

Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur. Bu damlalardan nasiplenmenizi dilerim. Hıdırellez gününüz kutlu olsun.

Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi.

Yaz dileğini tahtaya, bu hafta kabul olmazsa olur haftaya. Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun.

Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

Hızır ile İlyas-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun

Hepinizin dilekleri en yüksek hayrınıza kabul olur dilerim. Bereket, şans, sağlık, aşk sizlerden yana olsun.

Hıdırellez, biten kış mevsiminin ardından gelen baharı müjdelemek ve kutlamak için her yıl düzenlenen bir festivaldir.