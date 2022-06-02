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    2022 Babalar Günü ne zaman kutlanacak?

    Özel günler arasında yer alan Babalar Günü, bu sene ne zamana denk geliyor merak ediliyor. Peki 2022 Babalar Günü ne zaman, hangi gün? İşte tarihi...
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 15:22
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    2022 Babalar Günü ne zaman kutlanacak?

    Babalar Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte bu yıl ne zaman kutlanacağı da merak konusu oldu.

    Çocukların babaları için sürprizler hazırladığı, sevgilerini dile getirdiği ve hediyeler aldığı günlerden biri olan Babalar Günü, kutlandığı ülkeye göre farklılık gösteriyor.

    Türkiye'de ise her yıl Haziran ayının üçüncü haftasında kutlanan bu özel gün, 2022 yılında ne zamana denk geliyor araştırılıyor.

    Peki 2022 Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte 2022 Babalar Günü tarihi..

    2022 Babalar Günü ne zaman kutlanacak?

    2022 yılında Babalar Günü 19 Haziran Pazar günü kutlanacak.


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