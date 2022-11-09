2022 Black Friday ne zaman, hangi gün? Efsane Cuma geliyor!

2022 Black Friday ne zaman, hangi gün? Efsane Cuma geliyor!

Tüketicilerin sabırsızlıkla beklediği indirim günleri ne zaman başlayacak merak ediliyor. Peki 2022 Black Friday ne zaman, hangi gün? İşte bu senenin indirim günleri...

ABD'de ortaya çıkan ve şimdilerde dünyanın her ülkesinde eş zamanlı indirimlerin yapıldığı "Black Friday" için geri sayım başladı.

Alışveriş tutkunları, bu indirim günlerini sabırsızlıkla bekliyor.

Türkiye'de de ''Efsane Cuma'' ya da ''Kara Cuma'' olarak bilinen bu günde, mağazalar ürünlerine dikkat çeken indirimler yapıyor.

Bu noktada uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen birçok vatandaş, bu yıl Black Friday (Efsane Cuma, Kara Cuma) tarihini araştırıyor.

Peki 2022 Black Friday Efsane Cuma ne zaman başlayacak? Bkacj Friday hangi gün, kaç gün sürecek? İşte detaylar...

2022 Black Friday ne zaman?

Black Friday olarak bilinen indirim günleri her sene Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor. Buna göre; Bu yıl Black Friday indirimleri 25 Kasım Cuma gününde yapılacak.

Aslında 24 saat geçerli mantığında olan Black Friday artık 2-3 gün kadar da uzayabiliyor.