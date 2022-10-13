2022 Diyanet dini günler takvimi! Rebiül Ahir ay ne zaman? Rebiül Ahir ayı faziletleri!

Hicri ayların dördüncüsü olan Rebiül Ahir ayı yaklaştı. İslam ailemi "Rebiül Ahir ayı ne zaman? Rebiül Ahir ayı faziletleri nelerdir?" sorularını araştırmaya başladı. İşte 2022 dini günler takvimi...

Rebiülevvel ayından sonra gelen Rebiülahir ayı, hicri takvime göre dördüncü ayda bulunur. Rebiül bahar anlamına gelir. Rebiülahir ise bahar ayının son haftası anlamını taşır.

Recep, Şaban ya da Muharrem ayı gibi içinde dini günler barındırmasa da Rebiülahir ayı, bir insanın hasat toplama döneminin sonu ya da dinlenme sezonu olarak görülür.

Rebiülahir ayının önemi aslında, bir müslümanın seneyi gözden geçirme ya da kontrol etme anlamına gelmektedir.

Rebiülahir ayının yaklaşmasıyla vatandaşlar, "Rebiülahir ayı ne zaman? Rebiülahir ayının faziletleri nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2022 diyanet dini günler takvimi...

Rebiülahir ayı ne zaman?

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından açıklanan bilgiye göre Rebiülahir ayı 27 Ekim 2022 Perşembe günü başlamaktadır.

Rebiülahir ayının faziletleri nelerdir?

Bu ayın ilk gününde İmam Muhammed Bakır’ın (aleyhisselam) şehadeti, İmam Hasan Askeri’nin de Corcan’a seferinin de ayın 3. gününde gerçekleştiği rivayet edilir.

Bu ayda sabah-akşam üçer kere "Sübhânallâhi mil'el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş" duası okunur.

Kuşluk namazından sonra yedi selamla 14 rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fâtihâ’dan sonra 7 kere ‘Alak Sûresi (İkra Bismi Rabbike) okunur.

Namazın ardından ise 60 kere “Ey yüce mülk sahibi! Sen bütün mânevî âlemleri sahiplendin. Mânevî âlemler Senin yüce âlemin içerisinde gizlenmiştir. Ey yüce padişah!” diye zikredilir.