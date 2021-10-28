2022 emekli ve memur zammı netleşiyor! Son 3 ay kritik...

Enflasyon oranlarının etkili olduğu emekli ve memur zamları, yıllık tahminlerin ardından merak konusu oldu. "2022 Emekli ve memur ocak zammı ne zaman belli olacak ve kaç TL olacak?" araştırılıyor.

2021 yılının son çeyreğinde asgari ücret hesaplamaları gündemde yerini alırken, emekli ve memurlar da yapılacak zam oranlarına dair araştırmalara başladı.

2022 yılı memur ve emekli zam oranı, milyonların merak konusu olurken, açıklanan yıllık enflasyon tahminine göre oranlar da belirlenmeye başladı.

Emekliler yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında olmak üzere maaşlarına zam almakta. Emekli maaşlarına yapılan zam oranı enflasyon rakamlarına göre verilmekte.

Peki emekli 2022 zammı ne kadar olacak? Emekli ve memura 2022’de ne kadar zam yapılacak? İşte tahminler...

2022 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2021 yılı sonunda 6 aylık enflasyon rakamları açıklanacak ve zam da buna göre belirlenecek. Merkez Bankası, 2021 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yükseltti.

8 milyon emekli ve memuru ilgilendiren zam için ikinci 6 aylık dönem baz alınıyor. Buna göre, memur ve emekliler enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar zam alacak.

Kesin oran için geriye Ekim, Kasım ve Aralık verileri kaldı. Ekim ayı enflasyon oranı da 3 Kasım'da açıklanacak.

Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer aldı.