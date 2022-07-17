2022 Gadir-i Hum Bayramı ne zaman? Kimler kutlar?

Zilhicce Ayı'nın on sekizinci günü kutlanan Gadir-i Hum Bayramı hakkında bilgiler...

"Gadir-i Hum Bayramı" Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak biliniyor.

Temmuz ayında ülkemizde de binlerce kişi tarafından kutlanan Gadir-i Hum Bayramının ne zaman olduğu merak ediliyor.

Zilhicce Ayı'nın on sekizinci günü kutlanan Gadir-i Hum Bayramı bu sene 17 Temmuz Pazar'a denk geldi.

Peki 2022 Gadir-i Hum Bayramı nedir, kimler tarafından kutlanır ve nasıl ibadet edilir? Gadir-i Hum'da neler yapılır? İşte detaylar...

Gadi-ri Hum Bayramı nedir? Kimler kutlar?

Gadir-i Hum Bayramı'nı Şii inancına sahip müslümanlar kutlamaktadır.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'ye taltif verdiği gün olarak düşünülen Gadir Hum Bayramı bu ismi Peygamber Efendimiz'in hac sonrası vaaz verdiği bölgeden alıyor.

Şiîlerin inancına göre İslam peygamberi, Ali bin Ebî Tâlib'i kendisinden sonra gelecek halef tayin etmiştir. Bunun kaynağı olarak Gadir-i Hum'u öne sürerler. Bunu anmak için her sene Hicrî Zilhicce ayının 18inde "Gadir-i Hum Bayramı" kutlanır.

Gadir-i Hum nasıl kutlanır?

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bugünde sabahın erken saatlerinde türbelere akın eden vatandaşlar buralarda kurban keserek, büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' adı verilen güne özel yemeği hazırlıyor.

Bayramı kutlayanlar, bu günde oruç tutmak, gusül almak, Hz. Ali'yi ziyaret etmek, sığınma duasını okumak, Nubde duasını okumak, öğle vaktine yarım saat kala iki rekat namaz kılmak ve birbirini gören müminlerin belirli cümlelerle selamlaşması gibi ibadetler yapar.