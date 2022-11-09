2022 Güncel radyo frekansları listesi! Radyo kanal frekansları..

Güncel radyo frekanslarını sizler için derledik. İşte 2022 güncel radyo kanalları frekans listesi..

Teknolojinin ilerlemesiyle beraber radyo kullanımı eskiye göre azalsada hala radyo dinlemeyi seven milyonlarca insan bulunuyor. Popülerliği her dönem koruyan radyoların frekansları merak ediliyor.

Radyo kanallaarıın frekansları ilden ile farklılık gösterebilmektedir. Çoğunlukl arabalarda dinlenen radyolar birçok kategoride olabiliyor.

Müzik dinlemek, haberleri takip etmek ve anlık trafik durumu hakkında bilgi almak isteyenler araçlarında radyo dinlemeye devam ediyor.

Radyo kanal frekansları bazı cihazlarda otomatik ayarlanabilirken manuel olarakta ayaralanabilmektedir. Peki 2022 yılı güncel radyo frekansları nelerdir? 2022 güncel radyo frekanslarını sizler için derledik. İşte güncel radyo frekansları..

2022 Güncel radyo frekansları

- 87.5 Delta FM

- 87.7 Ntv Spor

- 88.0 Radyo İstanbul

- 88.2 TRT Radyo 3

- 88.4 Lalegül FM

- 88.6 İstanbul FM

- 88.8 Burç FM

- 89.0 Joy Türk

- 89.2 Alem FM

- 89.4 Yaşam Radyo

- 89.6 Müjde FM

- 89.8 Show Radyo

- 90.0 Radyo Viva

- 90.2 Radyo Turkuvaz

- 90.4 Haber Türk

- 90.6 2000 FM

- 90.8 Süper FM

- 91.0 Radyo Alaturka

- 91.2 Radio Time

- 91.4 TRT Radyo 2

- 91.6 Radyo 24

- 91.8 İstanbulun Sesi

- 92.0 Kral FM

- 92.3 Lig Radyo

- 92.5 CNN Türk

- 92.7 Pop Türk

- 92.9 Kanaltürk Radyo

- 93.1 TGRT FM

- 93.3 Karadenizin Sesi

- 93.5 Dünya Radyo

- 93.7 Radio FG

- 93.9 Medya FM

- 94.1 Polis Radyosu

- 94.3 Radyo Ekin

- 94.5 Rock FM

- 94.7 Radyo 5

- 94.9 Açık Radyo

- 95.1 Özgür Radyo

- 95.3 Slow Türk

- 95.6 TRT Radyo 1

- 95.8 Lokum TR

- 96.0 Lounge O2

- 96.2 Radyo Eksen

- 96.4 Cem Radyo

- 96.6 Yön Radyo

- 96.8 Radyo Moda

- 97.0 Küpe FM

- 97.2 Metro FM

- 97.4 Radyo Feza

- 97.6 Radyo Tatlıses

- 97.8 Meltem Radyo

- 98.0 Kral Türk

- 98.2 Karadeniz FM

- 98.4 Best FM

- 98.6 Radyo Klas

- 98.8 Star FM

- 99.0 Karmatürk

- 99.2 Pal FM

- 99.4 Virgin Radio

- 99.6 Melodi FM

- 99.8 Power Türk