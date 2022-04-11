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    2022 hac kurası çekilecek mi? 2020 kurası çıkmış olanlar bu sene gidecek mi?

    Pandemi yasaklarının ardından hacı adayları, hac ibadetini 2022 yılında yerine getirebilecek. Peki hac kurası çekilecek mi? Hac kurası çıkanlar gidecek mi? İşte 2022 hac detayları...
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 15:49
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    2022 hac kurası çekilecek mi? 2020 kurası çıkmış olanlar bu sene gidecek mi?

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle Suudi Arabistan geçtiğimiz yıl Türkiye'den hac ziyaretine izin vermemişti.

    Aşı ve vaka kontrolünün ardından kutsal topraklar ibadete açıldı.

    Türkiye'den hacca gitmek için bekleyen binlerce vatandaş, hac kurası çekimlerine dair detayları araştırıyor.

    Hac kurası çıkanlar bu sene gidebilecek mi, Diyanet hac kurası çekilecek mi soruları gündemde yer alıyor.

    Hacı olma hayali kuranlar, kura ile seçilerek hacca gitme şansını elde ediyor.

    Öte yandan Suudi Arabistan'a seyahat eden her yolcunun son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmesi gerekecek.

    Peki 2022 hac kurası çekilecek mi? Hac kurası çıkanlar ne yapacak? İşte ayrıntılar...

    Hac kurası kazananlar gidecek mi?

    2019 yılının aralık ayında hac başvuruları alınmış ocak ayında ise kuralar çekilmişti.

    Kuraların ardından kayıtlar alınsa da salgın sebebiyle Suudi Arabistan 2020 ve 2021’de ülke dışından misafir kabul etmedi. Bu sebeple 2020’de kayıt yaptıranlar haklarının devam edip etmediğini merak ediyor.

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ülke TV ekranlarında açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Biz 2020 yılı haccı için 84 bin hacı adayımızın kurasını çekmiştik. Kurası çekilmiş hacılarımız sırası ile bu haktan istifade edecekler" dedi.

    2022 hac kurası çekilecek mi?

    2022 yılı için hac için kura çekimi yapılmayacak, eski kuraların geçerli olacak.

    Hac ibadetini 65 yaş altı ve tam aşılı kişiler yapabilecek.

    2022 hac kurası çekilecek mi? 2020 kurası çıkmış olanlar bu sene gidecek mi? #1


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