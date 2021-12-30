2022 hac tarihleri: Türkiye'den hacca gidilebilecek mi?

Suudi Arabistan, hac ziyaretini Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılında sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tuttu. Hacca gitmek isteyen Türkler, 2022 için son durum nedir merak ediyor.

Koronavirüs salgını, kutsal topraklara girişleri ve ibadetleri de sınırlandırdı...

Suudi Arabistan, pandemi nedeniyle 2021 yılında sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutarken, hac ibadeti için sıkı kurallar da uyguladı.

Bu kapsamda Türkiye'den hacca gitme hayali kuran vatandaşlar da, ibadetlerini yerine getiremedi.

Suudi Arabistan, 15 Ekim'de Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletme çerçevesinde Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin vereceğini duyurmuştu.

Ancak vakalarda görülen artış üzerine kutsal mekanlarda yeniden kısıtlamalar getirildi.

Bunun üzerine hacca gitmek isteyenler 2022 yılı için son durumu araştırmaya koyuldu. Bu sene Türkiye'den hacca gidilecek mi? Hac 2022 ne zaman? merak ediliyor.

HAC 2022 NE ZAMAN?

2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip salgın kısıtlamaları nedeniyle hakları 2021 yılına devredilen kayıt hakları bir kez daha ertelendi ve 2022 yılına devredildi.

2022'de hac ibadeti 7-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

2022'DE TÜRKİYE'DEN HACCA GİDİLEBİLECEK Mİ?

Geçtiğimiz aylarda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konu hakkında yaptığı açıklamada, "Muhtemelen vaka sayısı az olan ülkelerden az sayıda umreci kabul ediyorlar. Ama bunun içerisinde 21 kadar ülke yok, Türkiye yok, Avrupa ülkeleri yok. Biz onların kararını bekleyeceğiz. 2 milyon kadar kardeşimiz şu anda hacca kayıtlı, hac için bekliyor. Mesela ülkelerin binde biri kadar kontenjan tanıyorlardı geçmiş dönemde. Şimdi bu 10 binde bir mi olur, nasıl olur, bunların kriterlerini bekleyeceğiz. Eğer açılırsa ve kontenjan ne kadar verilirse Türkiye'ye, bizim hazırlıklarımız tam. Milletimiz müsterih olsun. Geçmiş dönemde kendisine kura çıkan hacılarımızın öncelikleri var" ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında ülke dışında misafir kabul etmemişti. 2021’de ise belirlenen ülkelerden hac ve umre için ziyaretçiler ülkeye alındı.

Türkiye ise Suudi Arabistan’ın belirlediği riskli ülkeler arasında yer alıyor.

Bu sebeple Türkiye’den umre ve hac için misafir kabul edilmiyor.

Suudi Arabistan'ın 2022 yılında Türkiye'den hac ve umre için ziyaretçi kabul edip etmeyeceği ise henüz belli değil.