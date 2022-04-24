2022 Kadir Gecesi ayın kaçında? Kadir Gecesi bu yılki tarihi...

Kuran-ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi, İslam alemi için büyük önem taşıyor. Ramazan'ın son 10 günü içinde bulunan Kadri Gecesi bu sene ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2022 Kadir Gecesi tarihi..

Kadir Gecesi, Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir.

Kur'an-ı Kerim'in indiğini bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile aktarmıştır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de bu gecenin önemini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Kadir 1) diyerek ifade eder.

Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirmek isteyenler hangi güne denk geldiğini sorguluyor. Hz. Peygamber, Kadir Gecesi tarihi için "Ramazan'ın son on günü içinde arayın" duyurmuştur.

Peki 2022 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? İşte 2022 Kadir Gecesi tarihi...

2022 Kadir Gecesi ayın kaçında?

Kadir Gecesi, 27 Nisan 2022 Çarşamba günü idrak edilecek.

Kadir Suresi ve fazileti

Allah (c.c.) Kadir Suresinde şu sözleri göndermiştir:

"İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr."

Türkçe anlamı:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır.



İşlenen günahlar için Allah'a sığınılan bu gecede, Allah'ın Kadir gecesi boyunca bağışlayıcı olduğuna inanılır.

