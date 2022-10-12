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2022 Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak? Kaymakamlık sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

2022 Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak? Kaymakamlık sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’na katılacak adayların sınava girecekleri yerler belli oldu. Peki sınav hangi tarihte yapılacak?