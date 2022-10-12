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    2022 Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak? Kaymakamlık sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

    ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’na katılacak adayların sınava girecekleri yerler belli oldu. Peki sınav hangi tarihte yapılacak?
    • 12.10.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 14:04
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    2022 Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak? Kaymakamlık sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

    İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için geri sayım başladı.Sınava girecek adayların sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayınlandı.

    Sınava katılacak adaylar sınavın ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalarına hız kazandırdı.

    Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına girecek adaylara Genel Yetenek bölümünden 34 soru ve  Alan Bilgisi bölümünden ise 66 soru olmak üzere toplam 100 soru sorulacak.

    Peki, Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri nasıl alınır?

    2022 Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak? Kaymakamlık sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? #1

    Kaymakamlık sınav giriş belgesi sorgulama

    Kaymakamlık sınavı giriş belgesini almak için ÖSYM'nin, "https://ais.osym.gov.tr" adresli resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. ÖSYM sistemine girerek TC kimlik numarası ve aday şifresi ile erişim sağlayabilirsiniz.

    Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak?

    2022 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 16 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek.Kaymakamlık sınavı Ankara'da düzenlenecek.


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