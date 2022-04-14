2022 Mevlid-i Nebi Haftası ne zaman, önemi nedir, neler yapılır?

İslam aleminde Kutlu Doğum Haftası olarak da bilinen, Peygamber Efendimizin doğduğu hafta kutlanan Mevlidi Nebi haftası, bu yıl Ramazan'a denk geliyor. Peki Mevlid-i Nebi nedir, neler yapılır?

Eskiden Kutlu Doğum Haftası olarak bilinen Mevlid-i Nebi, Alemlerin Efendisi Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'i anmak maksadıyla gerçekleştirilmektedir.

Her sene çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Kutlu Doğum Haftası; Hz. Peygamberimizin verdiği öğütlere uymak ve daha geniş kitlelere yayabilmek amacıyla gündemde olan hayırlı hizmetlerin gerçekleştirildiği günlerdir.

1989'da Türkiye Diyanet Vakfının başlattığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da desteklemesiyle ülkemizde resmiyet kazandırılan bu etkinlikler her yıl farklı bir konu başlığıyla kutlanır.

Ramazan ayını idrak ettiğimiz bu günlerde 2022 Mevlid-i Nebi Haftası ne zaman sorusu da gündeme geldi.

Peki Mevlid- Nebi nedir, neden kutlanır? 2022 Mevlid-i Nebi Haftası ne zaman?

2022 Mevlid- Nebi Haftası tarihleri

2022 Mevlid-i Nebi başlangıç tarihi 14 Nisan 2022 Perşembe, bitiş tarihi ise 20 Nisan 2022 Çarşamba günüdür.

Bu haftayı Hz. Peygamber'in hayatına dair eksik bilgilerimizi tamamlayarak, okuyarak, izleyerek ve dinleyerek geçiriniz.

Gün içerisinden bolca salat-ü selam getiriniz.

Peygamber Efendimizin sünnetlerini yerine getirmeye çalışınız.

Mevlid-i Nebi nedir, neden kutlanır?

Halk arasında Kutlu Doğum Haftası adıyla bilinen Mevlid-i Nebi, Peygamber Efendimizin doğum haftası olarak da geçer.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in doğum günü kabul edilen 20 Nisan tarihinde kutlanan güne ilişkin yapılan etkinlikler son senelerde 14-20 Nisan arasında yapılmaktadır.

Peygamber efendimizin gerçek doğum günü Hicri takvimdeki Rebiülevvel ayının 12. gününün sabahıdır. 11.gece Mevlid kandili olarak İslam alemi tarafından kutlanmaktadır.

Yani her yıl Nisan 14-20 günleri arası kutlanan kutlu doğum haftası, peygamber efendimizin doğduğu gerçek ay değildir, Diyanet İşleri tarafından yapılan bir tür etkinliktir.