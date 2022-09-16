2022 Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandilinin önemi nedir?

Mevlid kandilinin 2022 yılında hangi güne denk geldiği internette sıkça araştırılmaya başlandı.İşte Mevlid kandilinin denk geldiği o tarih..

Mevlid Kandili her yıl müslümanlar tarafından kutlanan ve İslam dünyasında çok büyük bir öneme sahip bir gündür.Müslümanlar bu günü ibadetler ve dualar ederek geçirmektedir.

Son günlerde 2022 yılında Mevlid Kandili ne zamana denk geliyor sorusu gündeme gelmeye başladı. Peki 2022 Mevlid kandili ne zaman ve Mevlid kandilinin önemi nedir? İşte merak edilenler..

Mevlid kandili ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvime göre dini günler belirlenmektedir.Bu sene en çok merak edilen dini günler arasında yer alan Mevlid Kandilinin ne zaman idrak edileceği belli oldu.2022 Mevlid Kandili 7 Ekim Cuma gününe denk gelmektedir.

Mevlid Kandilinin önemi

Mevlid, kelime anlamı olarak; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir.Mevlid Kandilinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in dünyaya gelişini kutlarız.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in doğduğu geceye Mevlid gecesi denmektedir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi sebebiyle rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid kandili, islam alemi için önemli günler arasında yer almaktadır..

