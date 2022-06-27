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    2022 Muharrem ayı ne zaman başlayacak?Aşure günü ne zaman?

    Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve aşure günü hangi tarihlere denk geliyor soruları gündeme gelmeye başladı.İşte muharrem ayının başlayacağı o tarih..
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 10:38
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    2022 Muharrem ayı ne zaman başlayacak?Aşure günü ne zaman?

    Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı yaklaştıkça heyecan artıyor.

    Bazı gelenekleri bulunan Muharrem ayı ibadet ve güzellik ayıdır.Bu ay içerisinde bol bol ibadet yapılmalıdır.

    Ülkemizin dört bir yanında etkinliklerle geçecek olan bu mübarek ay ne zaman başlayacak?İşte merak edilenler..

    2022 Muharrem ayı ne zaman başlayacak?Aşure günü ne zaman? #1

    2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

    Hicri yılın ilk günü olan muharrem ayının başlangıç tarihi 30 Temmuz cumartesi gününe denk gelmektedir.

    Aşure günü ne zaman başlıyor?

    Muharrem ayı içerisinde bulunan aşure günü 8 Ağustos tarihinde başlıyor.

    2022 Muharrem ayı ne zaman başlayacak?Aşure günü ne zaman? #2

    Muharrem ayına özel namaz ve oruç var mıdır?

    Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin önerisiyle hicri takvimin başlangıcı olarak sayılmıştır.Muharrem ayı islam aleminde çok özel yere sahip aylardan biridir.

    Muharrem ayında farz olan bir namaz yoktur ancak bu ayı dolu dolu ibadet ederek geçirmek,Kuran okumak ve dini eserlerden faydalanmak unutulmamalıdır.


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