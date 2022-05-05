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- 2022 Muharrem ayı ne zaman? İşte Muharrem ayının 10. günü...
2022 Muharrem ayı ne zaman? İşte Muharrem ayının 10. günü...
Aşurelerin pişirildiği Muharrem ayı bu yıl ne zaman başlıyor hangi güne denk geliyor merak konusu. Peki 2022 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayının 10'uncu günü ne zaman? İşte tarihi...
- Haber Merkezi
- 05.05.2022 - 16:22
Ramazan ayının uğurlanmasının ardından gözler Muharrem ayına çevrildi.
Hicri yılın ilk günü olan Muharrem ayının onuncu gününde aşure pişiriliyor.
Bu sene aşure yapacak olan milyonlarca Müslüman, muharrem ayının ne zaman denk geldiğini sorguluyor.
Hürmet edilen anlamına gelen “Muharrem” ayı, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir.
Peki 2022 Muharrem ayı ne zaman, hangi gün? Muharrem ayının 10'uncu günü ne zaman? İşte tarihi...
2022 Muharrem ayı ne zaman?
Muharrem ayı 2022 yılında 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.
Muharrem ayı 10. günü ne zaman?
2022'de Aşure Günü, Muharrem ayının 10. günü olan 8 Ağustos 2022 tarihine denk geliyor.