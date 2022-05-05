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2022 Muharrem ayı ne zaman? İşte Muharrem ayının 10. günü...

2022 Muharrem ayı ne zaman? İşte Muharrem ayının 10. günü...

Aşurelerin pişirildiği Muharrem ayı bu yıl ne zaman başlıyor hangi güne denk geliyor merak konusu. Peki 2022 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayının 10'uncu günü ne zaman? İşte tarihi...