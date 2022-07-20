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2022 Muharrem orucu ne zaman? Kaç gün tutulacak?

2022 Muharrem orucu ne zaman? Kaç gün tutulacak?

2022 yılı Muharrem ayı başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takviminde yayımlandı. Peki Muharrem orucu ne zaman başlayacak? Muharrem orucu hangi gün ve kaç gün tutulur?