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2022 Muharrem orucu ne zaman? Kaç gün tutulacak?
- Haber Merkezi
- 20.07.2022 - 09:38
Kurban Bayramı'nı geride bırakan İslam alemi, Muharrem ayını sabırsızlıkla bekliyor.
Aşure ayı olarak da bilinen Muharrem ayında Müslümanlar oruç ibadetini yerine getiriyor.
Muharrem orucu İslam'ın ilk yıllarından beri tutulan ve sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in çeşitli hadislerinde övdüğü oruçların başında gelmektedir.
Özellikle Muharrem Ayı'nın onuncu günü yani Aşure gününe duyulan büyük hürmet nedeniyle İslam dünyasının genelinde Muharrem ayının 9 - 10 veya 10 -11. günlerinde oruç günümüze kadar tutulagelmiştir.
Bu sene Muharrem orucu ne zaman başlayacak sorusu gündemde yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takviminde Muharrem ayına dair detaylar yayımlandı.
Peki 2022 Muharrem orucu ne zaman başlayacak? Kaç gün tutulacak? İşte detaylar...
Muharrem orucu ne zaman 2022?
Bilhassa Anadolu ve Balkan Alevileri tarafından Muharrem ayının ilk 12 gününde oruç tutulmaktadır. 2022 Muharrem ayı başlangıcı 30 Temmuz Çarşamba gününe denk geliyor.
Muharrem orucu şu şekilde tutulmaktadır:
- Oruç Muharrem'in ilk 12 gününde tutulur.
- Her gün gün doğarken oruç başlar gün batımında oruç açılır
- Oruç süresince kesinlikle yenilip içilmez
- Oruç açıldıktan sonra da Kerbela'da yaşanılan susuzluğa duyulan acı ve tepki nedeniyle kesinlikle saf su içilmez. Meşrubat, çay veya ayranla su ihtiyacı karşılanır.
- 12 gün boyunca cana kıymanın haram olduğuna inanılması nedeniyle deniz canlısı veya kanatlı canlıların da etleri dahil olmak üzere kesinlikle et yenilmez ve içerisinde et bulunan ürünlerde tüketilmez.
- Bu 12 gün boyunca oruç açıldıktan sonra da eşlerin cinsel ilişkiye girmeleri de doğru bulunmaz.
- 12 gün boyunca düğün veya eğlence yapılmaz.
- Zorunlu haller dışında (Memuriyet gibi) süslenmek amacıyla tıraş olunmaz, saç sakal kesilmez.