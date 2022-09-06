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    2022 Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?

    Yaz bitti ancak sıcaklıklar bitmedi. Pastırma sıcaklarını karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde, "2022 Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?" soruları gündem oldu.
    • 06.09.2022 - 13:09
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    2022 Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?

    Ağustos ayı sona erdi ve yaz resmi olarak kapandı. Deniz, kum ve güneş üçlüsü bir süre hayatımızda olamayacak.

    Ancak pastırma sıcakları yazı sevenler için ideal..

    Eylül ayı rüzgarlı başlamasına rağmen, pastırma sıcaklarına doğru ilerliyoruz.

    Pastırma sıcaklarını kaçırmak istemeyen ve kısa tatil planlarını o döneme denk getirmek isteyenler, "2022 Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?" sorusunu araştırıyor.

    Peki, 2022 Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

    2022 Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?

    Pastırma sıcakları, ekim ayı sonu ile kasım ayının ikinci haftasında yüzünü gösterecek.

    Pastırma yazının etkili olduğu günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerine göre daha yüksek olur. Ayrıca hava gündüzleri güneşliyken geceleri de ayaz ve açık olur.

    Pastırma sıcakları, genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

    2022 Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? #1


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