2022 PTT personel alımları ne zaman yapılacak?Şartları nelerdir?

2022 yılında yaklaşık 55 bin personel alacağı tahmin edilen PTT personel alımları ne zaman yapılacak?Gerekli şartlar nelerdir?

PTT'de işe başlamak için bekleyen binlerce kişi alımların ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor.Süreci yakından takip edenler sık sık bu konuyla ilgili arama yapıyor.İşte merak edilenler..

PTT personel alımı ne zaman yapılacak?

PTT personel alımı ile alakalı kurumdan henüz bir tarih açıklanmadı.Açıklama yapılır yapılmaz buradan sizinle paylaşacağız.

PTT iş başvurusu nasıl yapılır?

PTT personeli olmak için açıklanan şartlara uyan herkes PTT'nin resmi sitesi üzerinden başvuru gerçekleştirebilir.Başvuru sonrasındaki süreçte uygun görülen adaylar sözlü ve yazılı mülakatlar ile PTT'nin farklı kadrolarında işe başlayabilir.

PTT personel alım şartları

PTT işe alacağı kişiler için şu şartları koymuştur;

1) Kamu haklarında yasaklı olmamak

2) 18 yaşını doldurmuş ve sınavın yapıldığı yılın ocak ayından itibaren 36 yaşından gün almamış olmak

3) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak veya geçmişte böyle bir sorunu var ise tedavisini tamamlamış olmak

4) Askerlik görevini tamamlamış olmak

5) Herhangi bir kurumdan emekli olmamak

6) Kasten işlenen bir suçtan veya anayasal düzeni bozacak herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemek.