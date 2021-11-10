2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ve bayram günleri

2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ve bayram günleri

Mübarek üç ayların içinde bulunan on bir ayın sultanı ramazanı dört gözle bekliyor. 2022 yılında ilk oruç için geri sayım devam ederken, ramazan ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor.

Ramazan Bayramı hangi ayda, hangi tarihte? sorularına arama motorları üzerinden yanıt aranıyor.

On bir ayın sultanı sayılan ramazan ayında ibadetlerini yerine getirecek olan müslümanlar, ilk oruç ne zaman tutulacak merak ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre dini gün ve ayların idrak edileceği tarihler belli oldu.

Peki 2022 ramazan ne zaman başlıyor? İlk gün hangi gün tutulacak? İşte ramazan 2022 tarihi...

RAMAZAN NE ZAMAN 2022?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 Dini günler takvimini yayımladıktan sonra Ramazan ayının ve Ramazan Bayramı'nın 2022 tarihleri netlik kazandı.

Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlıyor. 2 Mayıs 2021 Cumartesi günü sona eriyor.

RAMAZAN BAYRAMI 2022

Ramazan Bayramı (1.Gün) 02 Mayıs 2022 Pazartesi, Ramazan Bayramı (2.Gün) 03 Mayıs 2022 Salı, Ramazan Bayramı (3.Gün) 04 Mayıs 2022 Çarşamba günü olarak açıklandı.