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    2022 Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL belli oldu mu?

    Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar gözlerini bu ay ile özdeşleşen pide fiyatlarına çevirdi. Peki, Ramazan pidesi fiyatları ne kadar, kaç TL belli mi? 2022 Ramazan pidesi fiyatları..
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 17:29
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    2022 Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL belli oldu mu?

    On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı yaklaşırken Müslüman alemi de oruç ibadetini yerine getirmek için hazırlanıyor.

    Ramazan deyince akla gelen ilk şeylerden biri olan ve iftar sofralarından eksik olmayan Ramazan pidesinin 2022 yılı fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor.

    Yeni yılla birlikte gıdaya gelen zamlar göz önünde bulundurulduğunda, pide fiyatlarında da artış bekleniyor.

    Peki 2022 yılı ramazan pidesi fiyatları ne kadar oldu? Ramazan pidesi fiyatları belli oldu mu? İşte detaylar...

    2022 RAMAZAN PİDESİ KAÇ TL OLACAK?

    Geçen yıl İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, 365 gram susamlı-yumurtalı pide ise 5 liradan satışa sunulmuştu.

    2022 yılı pide fiyatları ise henüz netlik kazanmadı. Ancak İstanbul'da Ramazan ayında 330 gram sade pidenin 6 lira civarında olabileceği tahmin ediliyor.

    2022 Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL belli oldu mu? #1

     


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