2022 Regaip Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur?

Bu sene 4 Şubat 2021 tarihinde idrak edilecek olan Regaip Kandili’nde oruç tutmak isteyenler, araştırmalarını hızlandırdı. Peki Regaip Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur? İşte faziletleri...

Üç ayların başlangıcnı müjdeleyen Regaip Kandili’nde oruç tutmak isteyen Müslümanlar konuya ilişkin detayları merak ediyor.

Regaip Kandili 2022 yılında 3 Şubat Perşembe gecesi idrak edilecek.

Müslüman alemi için oldukça önemli bir gün olan 'Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün oruç tutulur?' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Regaip Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri nelerdir? İşte merak edilenler...

REGAİP KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN VE KAÇ GÜN TUTULUR?

Regaip Kandili orucu farz olmayıp nafile bir oruç ve ibadettir. Oruç tutmak isteyenler, gecesinde sahura kalkar ve niyetlenir. Ancak bu oruç tek gün tutulmaz.

Regaip Kandili orucu tutmak isteyenlerin sonraki günü de oruçlu geçirmelsi gerekmektedir.

Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelen Regaip Kandili'nde yani perşembe günü Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye etmişlerdir. Bu oruç perşembe ve cuma olmak üzere 2 gün tutulacağı gibi sadece cuma günü tutulmasını uygun görenler de vardır.

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ

Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır.

Peygamberimiz (a.s.m)’ın Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay Recep ayıdır.

Regaip Kandili'nde oruç tutmak dinimizde şöyle övülmüştür;

“Her kim Recep’ten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-ü Teala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü Kelime-i Tevhid ve tekbirlerle geçer.” (Deylemi).