Safer ayı nedir, 2022 Safer ayı ne zaman?

Muharrem ayının sonuna doğru yaklaşırken 2022 Safer ayının tarihi araştırılıyor. Peki 2022 yılının Safer ayı Miladi olarak hangi tarihe denk geliyor?

Safer, kamerî / hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Muharrem ayı bittiğinde Safer ayı başlar. Bu ayın uğursuzluk, bela, musibet getirdiği söylentileri dinimizce kesinlikle doğru değildir. Peki 2022 Safer ayının Miladi tarihi nedir?

2022 Safer Ayının tarihi

2022 yılı Safer ayı 28 Ağustos 2022 Pazar günüdür.

Safer nedir?

Sözlükte “boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık; karında yaşayan kurtçuk” anlamlarına gelen safer kelimesinin kamerî takvimin ikinci ayıdır.

Meşhur yoruma göre, Câhiliye döneminde haram aylardan Muharrem’in ardından Araplar bu ayda savaşa çıkıp evleri boş kaldığı veya saldırdıkları evlerin eşyasını alıp boşalttıkları için böyle adlandırılmıştır.

Bazı kaynaklarda, safer adı kelimenin “sararmak” anlamıyla irtibatlandırılarak Câhiliye devrinde insanların yüzlerinin sararmasına yol açan veba salgınının bu aya denk gelmesiyle açıklanır.

Bazılarında ise bu ismin Araplar’ın geçimlerini teminde önemli bir yere sahip olan Yemen’deki Saferiyye adlı panayırla ilişkili olduğu, hatta bu panayırı kaçıranların aç kaldığı belirtilir. İslâmî dönemde uğursuzluk anlamının silinmesi için bu aya “saferü’l-hayr” ya da “saferü’l-muzaffer” denilmiştir.