2022 tektaş yüzük trendleri

2022 yılının en trend yüzükleri ile siz de sevdiklerinize özel ve anlamlı hediyeler vererek onları mutlu edebilirsiniz. İşte 2022’nin en sevilen tektaş yüzükleri.

Evlenme tekliflerini taçlandıran tektaş yüzük, kadınların vazgeçilmezlerinden biri. Tabi ki sadece evlenme teklifi ve özel günlerde değil, diğer günlerde de kadınlar için en iyi hediye seçeneklerindendir.

Minimal Severlere Belgi

Belgi yüzük, en sevilen tektaş yüzükler arasında yer alır. Özellikle sadelik ve minimallikten yana olanlar için Belgi idealdir. Tektaş pırlanta yüzük modelleri arasında şıklığıyla öne çıkarak görenleri kendine hayran bırakıyor. 0,13 karat değerine sahip pırlantaya ve yuvarlak bir kesime sahiptir. Yaklaşık 2 gr’lık 14 ayar beyaz altın ile parmaklarda oldukça şık bir görünüm yaratır.

Parmağınıza ışıltı katmak için Belgi’nin şık ve estetik tasarımına güvenebilirsiniz. Özel günler dışında hediye almak istiyorsanız da Belgi’yi tercih edebilirsiniz. Çünkü minik ama gösterişli taşı ile ideal hediyeler arasında yer alır. Beyaz ve parlak görünümü sayesinde tektaş yüzük modelleri arasında oldukça şık seçeneklerden biri olarak öne çıkar.

0,14 Karat Tektaş Pırlanta ''Belgi''

Zarafet ve Şıklık Badem’de

2022’nin en çok sevilen tektaş yüzükleri arasında Badem de ilk sıralarda yer alır. Venta Pırlanta’da yer alan Badem, zarif görünümü ile parmakta oldukça şık bir görünüm oluşturur. 0,19 karat değeri ile oldukça kaliteli ve parlaktır. Yuvarlak kesime ve Sl berraklığa sahiptir. Yaklaşık 1,55 gr’lık 8 ayar beyaz altın kullanılarak tasarlanmıştır.

İnce tektaş yüzük arayanlar için 2022’nin en moda yüzüklerinden biri olarak kendini gösteriyor. Bu inceliği ile zarafeti parmaklarınıza taşıyor. Özel günlerinizi anlamlı kılmayı başararak size kendinizi özel hissettiriyor. Tabi ki en kaliteli pırlantalar kullanılarak üretiliyor ve Venta Pırlanta güvencesi ile sizlere sunuluyor.

0,20 Karat Tektaş Pırlanta Yüzük ''Badem''

0,19 Karatlık Liya ile Yüzüğünüz Kendini Göstersin

Tam olarak 0,19 karat olan Liya, 2022 yılında en sevilen tektaş yüzüklerden biri. Evlenme teklifleri için sıkça tercih edilen Liya, ışıltılı ve parlak yapısı ile parmağınızda oldukça zarif görünür. Kaliteli malzemelerle üretilmiş olduğu için darbelere ve aşınmaya karşı dayanıklılık gösterir. Yüksek karat değeri de günlük kullanımlar için idealdir.

Tektaş yüzük fiyatları arasında hem şıklığı hem de ekonomik olmasıyla öne çıkar. Liya’nın 0,19 karatlık modelini Venta Pırlanta’da bularak siz de özel günlerinizi daha anlamlı hale getirebilirsiniz. Orta boy olduğu için kadınların severek kullanacağı ve takacağı tektaş yüzüklerden biridir. Hem estetik hem de uygun fiyatlı olduğu için sizi ve sevdiklerinizi tam anlamıyla tatmin eder.

0,19 Karat Tektaş Pırlanta Yüzük ''Liya''

0,24 Karatlık Liya ile Şıklık Sizinle

Zarafet denince akla ilk gelen modellerden biri olarak Liya’nın 0,24 karatlık modeli öne çıkar. 24 karat pırlanta kullanılarak tasarlandığı için hem oldukça parlaktır hem de dayanıklı bir yapıya sahiptir. Karat değeri yüksek olduğu için düşük olanlara göre daha ağırdır; ancak günlük kullanım için oldukça uygundur.

0,24 Karat Tektaş Pırlanta Yüzük ''Liya''

Venta Pırlanta tarafından sizlere sunulan 0,24 karat Liya, 2022 trend tektaş yüzüklerinden biridir. Yuvarlak kesimi, 1,58 gr’lık ağırlığı ve 8 ayar beyaz altını ile öne çıkar. Rengi F olarak, Berraklığı ise Sl şeklindedir. Hem görünümü hem de kalitesi ile özel günlerinizi anlamlı hale getirir ve uzun süre hayatınızda size eşlik eder.

Pırlantada Büyük Sevenlere Lema

Eğer büyük tektaş yüzük alma fikriniz varsa, kesinlikle Lema tam size göredir. Parmağınızda kendini oldukça gösteren Lema, tam olarak 0,25 karat değerine sahiptir. Yuvarlak kesimi, Sl berraklığı ve F rengi ile klasik severlerin beğeneceği bir modeldir. Yaklaşık 2 gr ağırlığa ve 14 ayar beyaz altına sahiptir.

2022’de en sevilen büyük tektaş yüzüklerden biri olarak öne çıkan Lema, evlenme teklifi gibi özel günleriniz için tercih edebileceğiniz en iyi alternatiflerdendir. Sertifikalı, garantili, şık mücevher kutulu birbirinden trend ve şık tektaşlar için Venta Pırlanta farklı çeşitleri ile sizleri bekliyor!

0,25 Karat Tektaş Pırlanta Yüzük ''Lema''