2022 Umre fiyatı belli oldu mu? Umre'ye gitmek ne kadar, kaç TL?

2022 Umre fiyatı belli oldu mu? Umre'ye gitmek ne kadar, kaç TL?

Kutsal toprakları ziyaret etmek isteyenler tarafından umre 2022 masrafları sorgulanıyor. Peki Umre'ye gitmek ne kadar, kaç TL'ye mal olur? 2022 Umre fiyatları kaç para? İşte gidiş geliş maliyeti...

Pandemi nedeniyle 2 yıldır kutsal topraklara hasret alan müslümanlar, kavuşmak için gün sayıyor.

Suudi Arabistan'ın Türkiye'den hac ve umre ziyaretlerini kabul edeceğini açıklamasıyla, milyonlarca vatandaş sevinç yaşadı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, "Ramazan’dan sonra inşallah umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız gerekli hazırlıklarını yapsınlar." açıklamasında bulundu.

Umreye gitme hayali kuranlar, umre fiyatlarını araştırmaya başladı. Umreye gidiş geliş maliyetini hesaplayan ziyaretçiler, "2022 Umre masrafı ne kadar", "Umreye gidiş kaç TL", "Umre fiyatları ne kadar 2022" gibi başlıklarda araştırmalarını sürdürüyor.

Umre fiyatları, her sene Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruluyor. Peki 2022 Umre fiyatı ne kadar, kaç para oldu? İşte konunun ayrıntıları...

2022 Umre fiyatı belli oldu mu?

2022 yılı için belirlenen Umre fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak son fiyatlardan yola çıkılarak bir tahmin elde edilebiliyor.

En son 2020 yılında açıklanan umre ücreti, ortalama 4-6 bin Suudi Arabistan Riyali (SAR) tutarındaydı. 1 SAR yaklaşık olarak 4 Türk Lirası değerinde.

Günümüz koşullarına göre artış göstermesi beklenen umre fiyatlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.