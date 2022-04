2022 yazının trend ürünlerini Vaggon ile birlikte inceledik

Bir yıllık hasret sona eriyor ve yaz yine kapıda. Renkleri, tarzları ve hareketli kumaşlarıyla kadın giyiminde sezona yön veren parçalar reyonlarda yerlerini almaya başladı.

Vaggon Giyim, 2022 yaz sezonuna imzasını atacak kadın alt-üst takım modelleri, salopet, etek, bluz gibi onlarca etkileyici tasarımla yaz alışverişinde sepetleri doldurmaya hazır. Kadın kazak ve süveter modelleri henüz dolaplardaki yerini korurken, Vaggon ile 2022 yazına damga vuracak parçalara göz attık.

Yaz sezonu koleksiyonlarında, yine her sezon olduğu gibi müşterisinin zevklerini ön plana alan Vaggon, moda akımlarını kovalamaktansa kişiye özgü moda yaratmanın peşine düşmüş. Hemen tüm zevklere yönelik ilgi çekici modeller satışa sunan markada, klasik kesim etek modelleri kadar bohem tarzı kadın alt-üst takım modelleri de yer alıyor. Birbirini tamamlayan kadın süveter ve etek çeşitleri, yazın girişinde yaşanan kısa süreli hava değişimlerinde kurtarıcı rol oynuyor. Vaggon, yeni sezon ürünlerini tanıtırken, kadın anatomisinin her bedende ne kadar kusursuz olduğunun da altını çiziyor. Vücut tipine uygun kıyafet yerine hemen her bedene uyan kıyafet çeşitleriyle kullanıcılarından tam not almayı başarıyor.

Güpür Dokuma Prenses Kol Premium Kroşe Gömlek

Hem tarzı hem de özel dokuma güpür kumaşı ile 2022 yazının en havalı gömlek modellerinden biri olduğunu söylemek mümkün. Vaggon, bu özel tasarımın hem gündüz hem gece hem bugün hem de yıllar sonra kullanılabilecek zamansız parçalardan olduğunun da altını çiziyor.

Renk Bloklu Flok Baskılı Oversize Poplin Gömlek

Tüm vücut tiplerinden söz etmişken, Vaggon imzası taşıyan bu rahat ve şık poplin gömlekten bahsetmemek olmazdı. İster kot ister şortla ister gündüz ister gece, sayısız kombine dahil edebileceğiniz bu özel model için dolabınızda mutlaka yer açmalısınız.

2022 Yaz Sezonunun Gözdesi: Salopet Modelleri

Elbise, şort ya da bahçıvan… Yaz sezonunda kurtarıcı salopet modelleri ile hem rahat hem de şık olmak mümkün olacak. Yaz renklerini kartelasında taşıyan birbirinden estetik salopet modelleri, Vaggon Giyim koleksiyonunun da en gözde tasarımlarından. Kırmızı ya da turuncu gibi iddialı kot salopet modellerinin yanında klasik mavi ve siyah salopet çeşitleri de görücüye çıkıyor. Rahatlığı ön plana alan tasarımlarda, kullanılan düğme, fermuar ya da cep detayları şıklığı da tasarıma ilmek ilmek işliyor. Yazın en favorileri arasında gösterilen beyaz şort salopet tasarımı, sezonun yüksek dereceli bol güneşli günlerinin tartışmasız en korunaklı parçalarından olacağa benziyor.

Tüm yaş ve yaşamlara hitap eden salopet, gündüz olduğu kadar 2022 yazında gece eğlencelerinde de sıkça karşılaşacağımız parçalar arasında yer alıyor. Gömlek, bluz ya da atlet çeşitleri ile tamamlanarak farklı tarzlar yaratılabilen bu özel parçayı, spor ayakkabılarla olduğu kadar yüksek topuklarla taşımak da mümkün.

Bisiklet Yaka Kolsuz Şeritli Crop Örme Bluz

Bisiklet yaka örme crop modeli, salopetlerle kullanabileceğiniz en eğlenceli parçalardan biri. Rahatlığı ve spor görüntüsü sizi yanıltmasın, bu sevimli tasarımı uygun parçalarla kombinleyerek davetlerde de kullanabilirsiniz.

Yeni Sezonda Dolaplar Alt-Üst Takımlarla Dolacak

Crop bluzler, beli lastikli pantolonlar ve etekler…. Vaggon 2022 yaz kreasyonunda, farklı tarz ve tasarımlara sahip kadın alt-üst takım modelleri ile yazın son derece renkli geçeceğini müjdeliyor. Parlak renklerin sıklıkla yer aldığı yaz koleksiyonunda hem desenli hem de düz renkli çok sayıda alt-üst takım seçeneği yer alıyor. Yaz sezonu denildiğinde ilk akla gelen, deniz kum güneş üçlüsü olsa da Vaggon kadın alt-üst takım tasarımları, iş hayatına da damga vuracak gibi görünüyor. Aynı parçalarla hem salaş hem de şık bir görünüm vadeden marka, kişinin vücut tipi ile ilgili kaygı taşımadan, severek ve rahat edecek kullanacağı çok sayıda takım seçeneği ile geniş bir kitleyi kucaklıyor. Uzun bacak boyuna sahip kadınlar kadar, ortalama boy kadınların da uygun ayakkabı kombinleri ile rahatlıkla kullanabileceği parçalar, sezon dolaplarında kendisine geniş bir yer edineceğe benziyor.

Mix Önü Büzgülü Yakası Fırfırlı Çiçek Desenli Örme Bluz

Kendi özgün alt-üst takımınızı oluşturmak istiyorsanız, Vaggon bu eğlenceli çiçek desenli örme bluz gibi sayısız alternatife sahip. Dilerseniz desenli yerine düz renkli bir parça seçerek uygun alt ile kombinleyebilirsiniz.

Mini Yırtmaç Detaylı Şort Etek

Desenli ya da düz renkli bluz modeliyle kolaylıkla kombinleyebileceğiniz mini yırtmaç detaylı şort etek, 2022 yazında en çok kullanacağınız parçalardan olmaya da aday. Bu ürünün tam yedi farklı renk seçeneği de Vaggon koleksiyonlarında yeni sezon için görücüye çıkmış durumda.

Tek Omuz Dekolteli Fitilli Bodycon Elbise

Alt-üst takımlara bir iddialı rakip de elbette rahat ve şık elbise modelleri. Vaggon, tek omuz dekolyeli bu özel elbise modeli için yoğun talep aldıklarını da söylemeden geçemiyor. Farklı renk seçenekleri bulunan bu özel elbise, yaz gecelerinde de kurtarıcınız olacak.

İster göz alıcı neon renkler ister puantiyeli klasik desenler… Vaggon 2022 yaz koleksiyonunda tarzınızı konuşturacak parçayı kolaylıkla bulabilirsiniz. Üstelik yeni sezon ürünlerinde %50’ye varan indirimli fiyatlardan faydalanabileceğinizi de hatırlatalım.