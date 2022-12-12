2022 Yerli Malı Haftası ne zaman, hangi gün kutlanacak?

2022 Yerli Malı Haftası ne zaman, hangi gün kutlanacak?

Yerli Malı Haftası, her yıl 12 Aralık itibarıyla kutlanıyor. Peki Yerli Malı Haftası nedir, neden kutlanır? 2022 Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanacak? İşte detaylar...

Yerli Malı Haftası, toplumsal olarak tutumlu olma bilincinin oluşması için ortaya çıkmıştır.

1. Dünya Savaşı sonrasında ekonomik kriz baş gösterirken Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı.

Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı.

1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.

Yerli Malı Haftası özellikle okullarda coşkuyla kutlanıyor ve öğrencilerin ülkemizde yetişen ürünleri tanıması amaçlanıyor. Peki 2022 Yerli Malı Haftası ne zaman, hangi gün? İşte tarihi...

Yerli Malı Haftası 2022 ne zaman?

Yerli Malı Haftası, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanmaktadır.

Bu hafta boyunca tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilirken şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.