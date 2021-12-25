2022 yılı burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor

2022 yılına sayılı günler kalırken, astrolojiyi takip edenler burçları merak etmeye başladı. 2022 bazı burçlara şans ve fırsat getirirken, bazılarına ise bir takım zorluklar yaşatabilir.

Astrolojiyi yakından takip edenler, 2022 yılında burçlara yönelik yorumlara daha hakim oluyor.

Ancak astrolojiyi takip etmeyenler, 2022 yılında burçları nelerin beklediğini merak ediyor.

2021 geçtiğimiz yıla göre daha kolay ve rahat geçerken, İkizler ve Yay aksındaki tutulmaların sonuna geldik.

İkizler ve Yay aksındaki tutulmalar 2020 yılında kaybettiğimiz özgürlüğümüzü bize geri verdi.

19 yıl geçene kadar bir daha bu aksta tutulma yaşamayacağız ve Boğa-Akrep tutulmalarına "Merhaba" diyeceğiz.

Boğa-Akrep askındaki tutulmalar; deprem, ekonomi, su savaşları ve birbirinden farklı virüslerin ortaya çıkacağını söylüyor.

Bu tutulmalar herkesin gündemini değiştirmeye ve Akrep-Boğa burçlarını yeniden dönüştürmeye geliyor.

Sadece Boğa-Akrep aksındaki tutulmalar değil, Jüpiter'in Balık seyri yine hayatımızda bazı noktalara dokunacak.

2022 YILINDA BURÇLAR

KOÇ: Bugüne kadar birçok sıkıntı çeken ve özellikle kariyer anlamında yorulan Koçlar, 2022 sizin için daha keyifli bir dönem olacak.

Özellikle Mayıs ayından sonra şans ve bereket gezegeni Jüpiter'in burcunuza yerleşmesi ile liderlik sizin elinizde olacak. Kariyer anlamında büyük atılımlar yapabilirsiniz.

Ancak Mayıs'a kadar olan dönemde Jüpiter Balık seyrini 12. evinizden alacaksınız. Bu dönem biraz daha inzivaya çekilip, kendinizi dinleyebilirsiniz. Sağlık konularında biraz daha dikkat edin sevgili Koçlar.

2022 YILI MOTTONUZ: ŞANS BU SEFER BENDEN YANA!

BOĞA: 2022 yılında yaşayacağınız tutulmalar, değişimin sizi çağırdığını söylüyor.

Nisan ayında başlayacak olan tutulmalarla, hakkınızı almanız mümkün olacak. Ciddi bir ilişkiye başlamak hatta bu ilişkiyi evliliğe taşımak isteyebilirsiniz.

Ancak maddi kayıplar yaşamamak için dikkat etmeniz gerekiyor. 30 Nisan 2021 tarihinde burcunuzda bir Güneş Tutulması olacak.

Bu tutulma ile yeniden başlayabilir ve kaçırdığınız fırsatları yakalayabilirsiniz. 2022'nin son üç ayında kendinizi tanımakta zorlanabilirsiniz.

2022 YILI MOTTONUZ: HAMDIM, PİŞTİM, YANDIM!

İKİZLER: Sevgili İkizler, bu yıl "şanslı mıydı zor muydu anlamadım" diyen gruptasınız. Şansla birlikte zorluklar ve degişimler kapınızı çalmış olabilir.

Burcunuzda yaşadığınız Güneş ev Ay Tutulmaları hem kazandırdı hem de kaybettirdi. Ancak bu tutulma serisini 18 Ocak itibarıyla hayatınızdan uğurluyorsunuz. 2022 yılının yaz aylarında yıldızınızı yeniden parlatacaksınız.

Yeniden ayağa kalkacak ve herkese meydan okuyacaksınız. Yıla başlarken yorgun olsanız bile 2022 size çok iyi gelecek.

2022 YILI MOTTONUZ: HAYAT, YENİDEN BAŞLIYORUZ!

YENGEÇ: Canım Yengeçler! Aşk konularında 2022'nin en şanslı burcu sizsiniz. O kadar çok zorlu yollardan geçtiniz ki.. Artık yeniden iyileşme zamanı geldi.

Jüpiter'e geçen Balık size bolca şans dağıtmaya geliyor. Biraz daha dişinizi sıkarsanız 2023 yılının başında ektiklerinizi biçebilirsiniz.

Eski kalıplardan çıkmanın ve yeni bir çevreye "Merhaba" demenin zamanı geldi.

2022 YILI MOTTONUZ: ADI LAZIM DEĞİL, BAŞ HARFİ BEN!

ASLAN: Sevgili Aslanlar, yuva kurmaya hazır olun. Evlilik çanları sizin için çalıyor.

Ancak tutulmaları kariyer evinizden alacaksınız. Bu nedenle bazı köklü değişimler kapıda diyebiliriz.

2022'nin ikinci yarısında Jüpiter'in Koç'a geçmesiyle bir parlama dönemi yaşayacaksınız. Ancak yılın ilk aylarında sağlığınıza dikkat edin, canım Aslanlar.

2022 YILI MOTTONUZ: RADYODA BİR AŞK ŞARKISI ÇALIYOR, BU DEFA BENİM İÇİN!

BAŞAK: 2022 yılı kariyer anlamında sizi bir hayli yoracak gibi duruyor. İlk aylarda aşk ve aile ilişkileri gündeminizde olabilir.

İş hayatınızda yeni sorumluluklar, değişimler ve terfi almanız olası. Çok beklediniz Başaklar. Artık meyveleri toplama zamanı geldi. Şubat ayında ruh eşinizi bulmaya hazır olun.

2022 YILI MOTTONUZ: GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ!

TERAZİ: Satürn 5. evinizde seyahat etmeye devam ediyor. Bu nedenle aşkta biraz daha sorumluluk alacak ve kısıtlanmış hissedeceksiniz.

Ancak aşka bakış açınız değişecek. Bu durum hata yapmanıza engel olacak sevgili Teraziler.

Yılın ikinci yarısında evlilik konuları gündemde olabilir. Kariyer anlamında diğer yıllara göre daha parlak bir dönem diyebiliriz. Özellikle Mart ayına kadar taşınma alım-satım işleriyle meşgul olabilirsiniz.

2022 YILI MOTTONUZ: SONSUZ AŞK YOKSA, BEN YOKUM!

AKREP: Bu yıl tutulmalar sizin burcunuzda olacak sevgili Akrepler. 2022 yılı Boğa burçları gibi dönüştüğünüz bir dönem olacak. Radikal değişimlere hazır olun. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Bu sene daha derin ilişkiler kurmak isteyeceksiniz. Sizi yoranlara ise "Baybay" diyeceksiniz.

Ancak Jüpiter'in Balık burcu seyahati size şans verecektir. Bu şansı arkanıza alırsanız, rüzgar sizden yana dönebilir. Eğlenceli bir yıl olması sizin çabalarınızla mümkün olacak.

2022 YILI MOTTONUZ: HAYAT HIZLANMAYA BAŞLIYOR!

YAY: Bu sene tutulmalar sizi bir hayli yordu. Bazılarınız kökten değişti. Bazılarınız ise emeklerinin karşılığını almaya başladı.

2022 daha farklı bir yıl olacak sevgili Yaylar. Bu yıl maddi konulara dikkat etmeye çalışın. İyice düşünün ve kendinizi zorlamayın.

2022 her şeyi iki kere düşünmeniz gereken bir yıl olacak. Jüpiter'in Koç seyrini aman unutmayalım. Boş bir yıl diyemeyiz. Jüpiter Koç seyri size dokunmadan bu yılı kapatmaz.

2022 YILI MOTTONUZ: ÖZGÜR RUHUM BÜYÜMEYE BAŞLADI!

OĞLAK: Ne çektiniz be Oğlaklar. Neler yaşattı bu hayat size. Yoruldunuz, baskı altında kaldınız. Yılmadınız ama bitiniz.

Gözünüz aydın. Artık rahat bir nefes alma dönemi başlıyor. Aşk hayatınız hareketleniyor.

Yeni yıl size umut, aşk ve heyecan getirecek. Rahat ve kariyere odaklanacağınız bir yıla hazır olun. Pluton'un 2023 yılında sizin burcunuzdan ayrılmasıyla hayat daha keyifli olacak. Az kaldı az.

2022 YILI MOTTONUZ: YENİDEN DOĞMAK İÇİN ÖNCE ÖLMEK GEREK!

KOVA: Satürn 2023 yılına kadar burcunuzda seyahat etmeye devam edecek. Bu durum 2023 yılında bazılarınızı zirveye taşıyacak.

Belki çok zorlanıyorsunuz sevgili Kovalar ama az kaldı. Zirveye ulaşmak için bazı mücadeleler vermeniz gerekiyor.

2022 olgunlaşma ve gerçeklerle yüzleşme dönemi diyebiliriz. Satürn'ün ağırlığını Jüpiter burcunuzdan ayrıldıktan sonra daha çok hissedeceksiniz.

Bu yıl gündeminiz para olurken, uzun zamandır görmediğiniz kadar para görebilirsiniz. Maddi yatırımlar gündemde.

2022 YILI KOVA BURCU MOTTOSU: PARA, PARA, PARA.. VARLIĞI BİR DERT YOKLUĞU YARA!

BALIK: Parlıyorsunuz Balıklar. Jüpiter 30 Aralık tarihinde burcunuza geçiyor. Yeniden başlamak, evlenmek ve şifalanmak için harika bir dönem.

Jüpiter Balık burcunda seyahat ettiği için her alanda şanslı olacaksınız. En aktif ve cesur olduğunuz yıl başlıyor. Bu sene kendinizi korkmadan göstermeye, yıldızınızı parlatmaya başlayın.

Gelecek fırsatlarını doğru ve dengeli bir şekilde kullanırsanız, şansı sonuna kadar hissedebilirsiniz.

2022 YILI MOTTONUZ: HERKES KENARA ÇEKİLSİN, BENİM DEVRİM BAŞLIYOR!