2022 yılında o burçlar köşeyi dönecek...

2022 yılına artık sayılı saatler kalırken, astroloji yorumları merak edilmeye başlandı. Hangi burçların şanslı olacağını merak edenler, 2022 yılına ait burç yorumlarını araştırmaya başladı.

2021 yılını İkizler ve Yay askında yaşanan ay ve güneş tutulmaları ile kapatmaya hazırlanırken, Boğa ve Akrep aksındaki tutulmalara geçiş yapıyoruz.

İkizler ve Yay aksındaki tutulmalar 2021 yılını biraz daha rahat geçirmemize ve 2020 yılında kaybettiğimiz özgürlüğe kavuşmamıza neden oldu.

18 Ocak'ta aks değiştirmeye hazırlanan tutulmalar, 2023'e kadar farklı konuları önümüze getirecek.

2021 yılında bazı burçlar yorulurken, bazıları ise uzun zamandır beklediği fırsatlara sahip oldu.

2022 yılına sayılı kala yine hangi burçların şanslı olacağı ve büyük fırsatlar elde edeceği merak konusu oldu.

Peki, 2022 yılında hangi burçlar şanslı olacak? İşte detaylar...

2022 YILININ ŞANSLI BURÇLARI

2022 yılının şanslı burçlarını, Jüpiter belirliyor. Şans ve bereket gezegeni Jüpiter, bu sabah 07:10 sularına Balık burcuna geçti.

Her yıl burç değiştiren Jüpiter, 12 yıla yakın bir sürenin ardından asaletli olduğu Balık burcu ile yeniden buluştu.

Balık burcuna geçen Jüpiter, su gruplarına bolca şans dağıtacak. En fazla şansı Balık burçları alırken; Akrep, Yengeç, Başak ve Aslan burçları yine şanstan faydalanan burçlar olacak.

JÜPİTER KOÇ DÖNGÜSÜ

Mayıs ayına geldiğimizde ise Jüpiter ateşin öncüsü Koç burcuna geçecek. Jüpiter'in Koç geçişi ateş gruplarına fayda sağlayacak.

Jüpiter eylül ayına kadar Koç burcunda kalırken, Yay ve Aslan burçları yine şanstan faydalanacak burçlar arasında yer alıyor.