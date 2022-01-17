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2022 yılının astrolojik değerlendirmesi
Astrolog Şehmus Pala, 2022 yılında altın ve dolara dair öngörülerini paylaştı. Değişen ay düğümleri ile tutulmaları ve depremleri değerlendiren Pala, bazı bölgelerin riskli olduğunu söyledi.
- Haber Merkezi
- 17.01.2022 - 12:03
- Güncelleme : 17.01.2022 - 12:46
En şanlı burçları değerlendiren Şehmus Pala, Balık burçlarına özellikle değindi.
Aşkı bulacak olan burç Terazi olurken, uzun zamandır parasal sıkıntı çeken Koçlar ise biraz daha rahatlayacak.
Altın, dolar, virüs, dünya gündemine değen Pala, bu sene şifalanma oranımızın oldukça yüksek olduğunu söyledi..