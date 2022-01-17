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2022 yılının astrolojik değerlendirmesi

2022 yılının astrolojik değerlendirmesi

Astrolog Şehmus Pala, 2022 yılında altın ve dolara dair öngörülerini paylaştı. Değişen ay düğümleri ile tutulmaları ve depremleri değerlendiren Pala, bazı bölgelerin riskli olduğunu söyledi.