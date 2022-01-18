2022 Yılının En Popüler Hidrofor Modelleri Aktmarkt'ta

Hidrofor sistemi apartman, müstakil evler, iş yerleri, okullar, hastaneler gibi birçok mekânda su basıncının yeterli gelmediği durumlarda devreye giren bir sistemdir.

2022 yılının gelmesiyle yepyeni teknolojilerle donatılan hidrofor modelleri Aktmarkt aracılığıyla müşterilerine hizmet vermektedir.

Sumak ve Wilo markalarına ait en popüler hidroforları müşterileri için bir araya getiren Aktmarkt, her hizmeti de sunmaktadır. Merak edilen her bilginin gerek internet sitesi üzerinden elde edilebileceği gibi müşteri hizmetleri WhatsApp destek hattı üzerinden de öğrenilebilmektedir.

1983 yılından veri hizmet veren ve sektörün öncü firmaları arasında yer alan Aktmarkt müşteri memnuniyeti açısından ilk sırada yer almaktadır. Firma kurucusu Nurel Aktaş tarafından 12 metrekarelik dükkânda yola başlayan firma zaman içerisinde büyümüştür. Bu büyüme sadece fiziksel olarak değil ülke çapında bilinen firmalar arasında yer alma konusunda da olmuştur.

Türkiye’nin Her Yerine Sipariş İmkânı

Aktmark, Dalgıç, Santrifüj, Sulama Pompa, Hidrofor, Hırdavat, Makine, Tarım ve Bahçe ürünleri gibi birçok ürünü bir araya getirerek 3 satış mağazası ve internet üzerinden hizmet vermektedir. İnternet şubesi sayesinde Türkiye’nin her noktasına güvenli ödeme ve hızlı kargo sayesinde hizmet verilmektedir. Müşterilerinin kaliteye ulaşmasında en büyük adımı Türkiye’nin her yerine kargo fırsatı ile sunan firma daima gelişmeyi ve büyümeyi hedef edinerek müşterilerini memnun etmeyi amaçlamaktadır.

Su kesintilerinin sık görüldüğü noktalarda kullanılması önerilen hidroforlar ayrıca basıncın yetersiz olduğu alanlarda su basma gibi tehlikelerinde önüne geçilmesini sağlamaktadır. Aktmarkt yetkilerinin müşterilerine önerileri bu gibi durumlarda geç kalmadan hidrofor alarak hem su tasarrufu sağlamaları hem de kalıcı çözüm üretmeleridir. Hidrofor seçimi konusunda dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen yetkililer yanlış ürün seçimlerinde ekonomik olarak zorluklar yaşanacağını hem de su kesintileri yaşanma olasılığının artacağını belirtmişlerdir. Öte yandan doğru bir ürün ile müşterilerini buluşturmayı amaçlayan Aktmart, ürün seçimi konusunda yardımcı olarak sonrasında oluşabilecek büyük zararların önüne geçmeyi hedeflemektedir.

Hem Teknolojik Hem Ekonomik

2022 yılının en teknolojik ürünlerinden biri olan hidroforları sizler için bir araya getiren Aktmarkt Düşey milli kademeli hidrofor, ev tipi paket hidrofor, dijital panolu hidrofor, frekans kontrolü düşey milli hidrofor kategorilerinde onlarca model hidroforu müşterilerine sunmaktadır. Bu hidroforlardan evinize ya da işyerinize en uygun modeli seçerek ya da seçim konusunda Aktmarkt'dan destek alarak sipariş oluşturabilirsiniz. Hidrofor fiyatları düşünüldüğünde modelden modele farklılık görülmektedir. Bu farklılığı marka, model, işlev gibi nedenleri bulunmaktadır. Fakat Aktmarkt.com aracılığıyla yapılan alışverişlerde müşterilere kampanyalı fırsat ürünleri ve indirimler sunulmaktadır. Bu sayede müşteriler hem teknolojik hem de ekonomik ürünlere sahip olmaktadır.