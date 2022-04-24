Yılın ilk Güneş Tutulması'nı bekleyenler ve astrolojik anlamda etkilerini merak edenler, "2022 yılının ilk Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek?" sorusunu gündeme getirdi.

2022 yılının ilk Güneş Tutulması Boğa burcunda gerçekleşecek ve astrolojik anlamda 6 aylık bir döngüyü başlatacak.

Güneş ve ay tutulmalarının etkileri 6 aya yakın sürerken, güneş başlangıç ay ise bitişleri temsil ediyor.

Başlangıçları temsil eden Güneş Tutulması'nın Boğa burcunda gerçekleşecek olması, maddi durumları göz önüne getirecek.

Maddiyat ve toprakla alakalı olan Boğa burcu, bu sene tutulmaları ağırlayacak ve 2023 yılına kadar bu durum sürecek.

İkizler ve Yay aksında gerçekleşen tutulmalar yerini Boğa ve Akrep aksına bırakırken, bu görsel şölen ülkemizden izlenemeyecek.

2023 yılına kadar devam edecek olan bu tutulmalarda maddi konulara ev ekonomiye dikkat etmemiz gerekecek.

Değişim ve dönüşümü temsil eden tutulma haftasına girerken, "2022 yılının ilk Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek?" sorusu gündeme geldi.

Peki, 2022 yılının ilk Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek? İşte yanıtı..

2022 yılının ilk Güneş Tutulması ne zaman?

Yılın ilk güneş tutulması Güney Amerika’nın güney ucu olan Antarktika’nın bazı bölgelerinde ve Pasifik ve Atlantik okyanuslarında görülebilecek.

2022 yılının önemli gök olaylarından biri olan Güneş Tutulması 30 Nisan 23:27’de yaşanacak. Bir sonraki Güneş Tutulması 20 Nisan 2023’te gerçekleşecek.

Bu tutulma, hem tam Güneş Tutulması hem de “ateş çemberi” veya halkalı güneş tutulması özelliklerini gösteren melez bir tutulma olacak.