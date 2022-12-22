2022 yılının son kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı gündem maddeleri ne?

2022 yılının son kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı gündem maddeleri ne?

2022 yılında yapılacak olan son kabine toplantısının detayları merak uyandırdı. İşte kabine toplantısının ayrıntıları..

2022 yılının son kabine toplantısının ne zaman yapılacağı konusu gündeme geldi. Kabine toplantısında ele alınacak konular merak ediliyor.

Kabine toplantısının ana gündem maddelerinin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, ekonomik gidişat ve devam eden terör operasyonları olması bekleniyor.

Peki 2022 yılının son kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte Aralık ayının son haftasında yapılacak olan kabine toplantısının detayları..

Kabine toplantısı ne zaman?

2022 yılının son kabine toplantısı 26 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Saat 15.00’te başlaması beklenen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.