2022 Zilkade ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Zilkade ayının önemi...

2022 Zilkade ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Zilkade ayının önemi...

Haram ayı olarak da bilinen Zilkade ayı ne zaman, hangi gün başlıyor merak ediliyor. Peki 2022 zilkade ayı başlangıcı ne zaman? İşte tarihi...

Hicri takvimde yer alan aylardan biri olan Zilkade, Şevval ayının akabinde idrak edilecek.

Zilkade veya Zulkadetu’l-Haram, Kameri ayların on birincisidir. Bu ay, savaşılması haram olan haram aylardandır.

Zilkade kelime anlamı olarak ''oturmak'' ve ''Barışa sahiplik eden'' anlamlarına gelmektedir.

''Zü’l-ka‘deti’l-harâm'' şeklinde de anılan Zilkade ayının 2022 yılında ne zaman, hangi gün başlayacağı, önemi ve anlamı merak ediliyor.

Peki Zilkade ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte 2022 Zilkade ayı tarihi...

2022 Zilkade ayı ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler ve hicri aylar takvimine göre Zilkade ayı 1 Haziran 2022 Çarşamba tarihinde başlayacak ve 29 Haziran tarihinde sona erecek.

Zilkade ayı anlamı ve önemi

Cahiliye Arapları Zilkade ayına girildiğinde kutsallığına karşı saygılarından dolayı savaş ve saldırıyı, kötü söz ve kötü davranışı, hatta hayvanları için otlak aramayı bırakmaları sebebiyle bu ayın oturmakla geçen ay, oturma zamanı anlamında ‘zü’l-ka‘de’ diye adlandırılmıştır.

Seyyid İbn Tavus bu ayın fazileti hakkında şunları yazmaktadır: ''Zilkade ayı, şiddet ve sıkıntı esnasında dua etmenin iyi olduğu bir aydır ve zulüm ve zorbalığın bertaraf edilmesi ve zalime karşı etkilidir. Bu ay, duaların icabet edildiği ay olarak adlandırılmıştır. Zira vakti ganimet bilinmeli ve o gün hacet orucu tutulmalıdır.''

Mirza Cevad Meliki Tebrizi, ''el-Murakabat'' kitabında şöyle yazmaktadır:

''Bu ay, haram aylarının ilkidir. Bu ayda kâfirlerle dahi savaşmak haramdır. Öyleyse âlemlerin Rabbi Allah’a muhalefet etmek ve Ona karşı savaşmanın hükmü nedir? Bu aylarda kalp ve beden, diğer aylardan daha çok günah ve Allah’a itaatsizlikten korunmalıdır.''