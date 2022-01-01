Malatya'da 2022'nin ilk bebekleri, saat 00.05 ile 00.09'da dünyaya geldi. İşte 2022'nin ilk bebekleri..

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği Elif (23) ve Hamit Gürbüz (27) çiftinin Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde dünyaya gelen erkek bebekleri oldu. Saat 00.05'te 3 kilo 450 gram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğe Furkan ismi verildi. Furkan bebeği kucağına almanın sevincini yaşayan anne Elif Gürbüz, 2022 yılının ilk bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Fatma Nur Ceylan ise yeni yılın ilk bebeğinin sağlığının çok iyi olduğunu ifade etti.

Malatya'daki Yaren (40) ve Arif Kılıç (43) çiftinin de saat 00.09'da kız bebekleri dünyaya geldi. Çift, 3 kilo 500 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe 'Zeynep Gül' ismini verdi.

ŞANLIURFA'DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ SURİYELİ 'GÜLÇİN'

Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.03'te dünyaya geldi. Suriyeli çift, dünyaya yeni yılın ilk dakikalarında gelen ilk çocuklarına 'Gülçin' ismini verdi.

Eyyübiye Mahallesi’nde oturan Suriye uyruklu Şirin Şeyho Bozan (23), doğum sancıları tutunca, akşam saatlerinde eşi Hacı İbrahim Bozan tarafından Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğumevi Hastanesi'ne getirildi. Suriyeli kadın, saatler 00.03'ü gösterdiğinde, 3 kilo 300 gram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi. İlk bebekleri olan Bozan çiftini tebrik eden yakınları çocuğa altın taktı, kulağına ezan okuyup 'Gülçin' ismini verdi. Türkçe bilmeyen çift, Arapça herkese huzur ve barış dileğinde bulundu.

DİYARBAKIR'DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ 'MUHAMMED GEYLANİ'

Diyarbakır'da 2022 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe Muhammed Geylani ismi verildi. Sağlıktan sorumlu Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek çeyrek altın hediye etti.

Diyarbakır'da 2022 yılının ilk dakikalarında Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde Nuriye Çelik, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Muhammed Geylani ismi verilen bebeği ve annesini sağlıktan sorumlu Vali Yardımcısı Ömer Coşkun ve Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Asena ve beraberindekiler ziyaret etti. Anne ve bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Coşkun ve beraberindekiler, daha sonra çeyrek altın hediye etti.

5'İNCİ ÇOCUĞU

Anne Nuriye Çelik, "5'inci çocuğum oldu. Herkesten Allah razı olsun. İki mutluluk birlikte yaşadık" dedi. Sağlıktan sorumlu Vali Yardımcı Ömer Coşkun ise doğum yapan hastalar ile bir arada olup, onları ziyaret ettiklerini söyledi. Coşkun, "Hastanemize bugün ziyaret gerçekleştirdik. Tabii yıllar yılı bu artık bir gelenek oldu. Yeni yılın ilk arifesinde doğan çocuklarımızın hem yeni yıla girmenin heyecanıyla birlikte hastanede olmak her ikisini de birlikte kutlamak yine burada bulunuyoruz" diye konuştu.

ADANA'DA YILIN İLK BEBEĞİ 'İCLAL'

Adana'da yılın ilk bebeği saat 00.01'de dünyaya gelen 'İclal', oldu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Songül (37) ve Resul Yakıcı (42) çiftinin bebekleri yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Normal doğumla 3 kilo 200 gram doğan kız bebeğe İclal adı verildi. Adana'da saat 00.01'de dünyaya gelen bebeği kucağına alan Songül Yakıcı, "Çok mutluyum, yeni yıl hediyemiz İclal oldu. Çok heyecanlıyım. Çok özel bir duygu. Geçen sene güzeldi ama pandemi vardı, evin içinde stres ve gerginlik yaşıyorduk. 2022'de bebeğimizin uğur getireceğini düşünüyoruz" dedi.

"İNŞALLAH YENİ YIL KORONA'SIZ OLUR"

Doğumda görev alan Dr. Çağla Çalış ise "Adana'da yeni yılın ilk bebeği geldi. Bebek gayet iyi. Annesi de gayet iyi. Normal doğumla dünyaya geldi. Sıkıntısız oldu. Rahat bir doğumdu. İkisi de sağlıklı. Bebeğini emzirdi. Yeni yıla beraber, mutlu girdiler. 2021 pandemiyle geçti. Maskeden artık kurtulmak istiyoruz. Ülke olarak inşallah rahat, huzurlu ve mutlu bir yıla giriyor oluruz. İnşallah yeni yıl Covid'siz, güzel bir yıl olur" diye konuştu.