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2022'nin ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı

2022'nin ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı

Yeni yılın ilk gününde yollar İstanbulluların pek alışık olmadığı kadar boş kaldı. Yoğunluk yüzde 4 olarak ölçüldü.