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    2022'nin ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı

    2022'nin ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı

    Yeni yılın ilk gününde yollar İstanbulluların pek alışık olmadığı kadar boş kaldı. Yoğunluk yüzde 4 olarak ölçüldü.
    • DHA
    • 01.01.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 01.01.2022 - 09:45
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    Türkiye 2022'ye renkli görüntülerle girdi.

    Yurdun birçok kesiminde birbirinden ilginç ve eğlenceli yeni yıl kutlamalarının ardından ülke uykuya daldı.

    YOLLAR BOŞ KALDI

    Özellikle de İstanbul, sabahın ilk ışıklarla birlikte adeta hayalet bir şehri andırdı. Koronavirüs kısıtlamalarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını andıran görüntüler ortaya çıktı.

    Yılın ilk gününde İstanbul'da yolların boş olduğu görüldü.

    Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmedi.

    YOĞUNLUK YÜZDE 4 OLDU

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 09.15 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 4 olarak ölçüldü.

    2022'nin ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı VİDEO

    2022 nin ilk günü İstanbul da yollar boş kaldı #1

    2022 nin ilk günü İstanbul da yollar boş kaldı #2

    2022 nin ilk günü İstanbul da yollar boş kaldı #3

    2022 nin ilk günü İstanbul da yollar boş kaldı #4

    2022 nin ilk günü İstanbul da yollar boş kaldı #5

    2022 nin ilk günü İstanbul da yollar boş kaldı #6

    2022 nin ilk günü İstanbul da yollar boş kaldı #7

    2022 nin ilk günü İstanbul da yollar boş kaldı #8

    2022 nin ilk günü İstanbul da yollar boş kaldı #9

    2022 nin ilk günü İstanbul da yollar boş kaldı #10


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