2022'nin ilk kandili: Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?

2022'nin ilk kandili: Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?

Yeni yılın ilk kandil günü merakla araştırılıyor. İslam alemi, önce Regaip Kandili'ni idrak edecek. Peki Regaip Kandili ne zaman, hangi ay, ayın kaçında? İşte tarihi...

İslam alemi için büyük önem taşıyan kutsal geceler, sabırsızlıkla bekleniyor.Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili için geri sayım başladı.

Müslümanlar, kandil geceleri af dilemek, tövbe etmek ve şükretmek için bol bol dua ediyor.

Regaip Kandilinin hangi güne denk geldiği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Arama motorlarında Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün? sorularına yanıt aranıyor.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

2022 yılında Recep ayında olan Regaip Kandili 3 Şubat günü idrak edilecek.

Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki “Regâip” kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir.

Bu geceyi ibâdetle geçirmenin sevâbı çok büyüktür. Peygamberimiz şöyle buyurdular:

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebʼin ilk (Cuma) gecesi, Şabanʼın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342) Bu sebeple Müslümanlar bu geceleri hep ihya etmişlerdir."