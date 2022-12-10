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    2022'nin son ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? Ehliyet sınavı başvuruları ne zaman bitecek?

    2022 yılının sonuna gelirken son ehliyet sınavının ne zaman yapılacağı araştırılmaya başladı. İşte ehliyet sınavı hakkında merak edilenler..
    • 10.12.2022 - 15:07
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    2022'nin son ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? Ehliyet sınavı başvuruları ne zaman bitecek?

    2022 yılının son ehliyet sınavı için araştırmalar hız kazandı. Ehliyet kurslarında derslerini tamamlayan adaylar sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

    Ehliyet sınavı için kayıtlar 1 Aralık ile 10 Aralık tarihleri arasında alınıyor. Bugün ehliyet sınavı için kayıtların son günü. Adaylar gün içerisinde başvurularını gerçekleştirebilirler.

    Başvuru yapan adaylar 15 Aralık 2022 tarihinde E-sınav için randevu alabilecekler.

    Ehliyet sınavında adaylara toplam 50 soru sorulacak. Bu soruların 12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor ve 6 tanesi trafik kurallarından olacak. üzerinedir.

    2022 nin son ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? Ehliyet sınavı başvuruları ne zaman bitecek? #1

    Ehliyet sınavından başarılı sayılmak için en az 70 puan almak gerekiyor. Bunun için adaylar en az 35 soruya doğru cevap vermek zorunda.

    Sınavdan başarıyla geçen adaylar daha sonra direksiyon sınavına girmeye hak kazanancaklar. Adayların direksiyon sınavında 4 hakları bulunuyor.


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