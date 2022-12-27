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2023 AKBİL ÜCRETLERİ: Aylık öğrenci akbili ve mavi kart ne kadar, kaç TL?

2023 AKBİL ÜCRETLERİ: Aylık öğrenci akbili ve mavi kart ne kadar, kaç TL?

Toplu ulaşıma gelen yüzde 29'luk zammın akabinde "aylık akbil ne kadar, kaç TL oldu" merak ediliyor. İşte İETT öğrenci akbili ve mavi kart dolum ücretleri...