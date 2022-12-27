Petrol
85.04
0.64%
Euro
19.9515
0.42%
Dolar
18.7113
0.26%
Altın
1.088
0.85%
Borsa
5472
-0.59%
Bitcoin
319.536
-0.01%
BTXN Coin
6.86
5.70%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    2023 AKBİL ÜCRETLERİ: Aylık öğrenci akbili ve mavi kart ne kadar, kaç TL?

    Toplu ulaşıma gelen yüzde 29'luk zammın akabinde "aylık akbil ne kadar, kaç TL oldu" merak ediliyor. İşte İETT öğrenci akbili ve mavi kart dolum ücretleri...
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 12:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2023 AKBİL ÜCRETLERİ: Aylık öğrenci akbili ve mavi kart ne kadar, kaç TL?

    İstanbul için ulaşımda 2023 tarifesi açıklandı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zam talebinin kabul edilmesiyle birlikte toplu ulaşımda yüzde 29.10 oranında artış oldu.

    Milyonlarca öğrenci ve çalışan ise aylık akbil ücretlerini araştırmaya başladı.

    Tam ve öğrenci ücretleri zamlanırken, abonman fiyatları da yükseldi.

    İstanbul'da toplu taşımaya son zam 6 Nisan tarihinde yapılmıştı. En son yapılan zammın ardından Mavi Kart fiyatları tam 602 TL, öğrenci 109 TL ve sosyal 374 TL olmuştu.

    Peki 2023 aylık öğrenci akbili kaç TL? İETT öğrenci kart ne kadar? 2023 mavi kart kaç TL? İşte  zamlı ücretler...

    İETT akbil ücretleri 2023

    Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL'ye çıktı.

    Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL'ye çıktı.

    Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL'ye çıktı.

    Aylık mavi kart ve öğrenci akbili 2023

    Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL'ye çıktı.

    Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL'ye çıktı.


    Kucaktan inmedi! Şevval Şahin'den Londra sokaklarında cesur aşk kareleri...
    Medya

    Kucaktan inmedi! Şevval Şahin'den Londra sokaklarında cesur aşk kareleri...

    Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
    Yaşam

    Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!

    Görüş Bildir