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- 2023 AKBİL ÜCRETLERİ: Aylık öğrenci akbili ve mavi kart ne kadar, kaç TL?
2023 AKBİL ÜCRETLERİ: Aylık öğrenci akbili ve mavi kart ne kadar, kaç TL?
- Haber Merkezi
- 27.12.2022 - 12:20
İstanbul için ulaşımda 2023 tarifesi açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zam talebinin kabul edilmesiyle birlikte toplu ulaşımda yüzde 29.10 oranında artış oldu.
Milyonlarca öğrenci ve çalışan ise aylık akbil ücretlerini araştırmaya başladı.
Tam ve öğrenci ücretleri zamlanırken, abonman fiyatları da yükseldi.
İstanbul'da toplu taşımaya son zam 6 Nisan tarihinde yapılmıştı. En son yapılan zammın ardından Mavi Kart fiyatları tam 602 TL, öğrenci 109 TL ve sosyal 374 TL olmuştu.
Peki 2023 aylık öğrenci akbili kaç TL? İETT öğrenci kart ne kadar? 2023 mavi kart kaç TL? İşte zamlı ücretler...
İETT akbil ücretleri 2023
Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL'ye çıktı.
Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL'ye çıktı.
Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL'ye çıktı.
Aylık mavi kart ve öğrenci akbili 2023
Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL'ye çıktı.
Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL'ye çıktı.