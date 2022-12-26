Milyonlarca genç, askere gitmek için yerlerin açıklanmasını bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı ise resmi hesabından bir açıklama yayınlayarak, asker adaylarıyla detayları paylaştı.

2023 yılında vatani görevini yapmaya hazırlanan binlerce genç, askerlik yerlerini öğrenmek istiyor.

Bu konuda sık sık bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı, resmi hesabından bir duyuru yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusu sonrası askere gitmeye hazırlananlar, "2023 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 MSB askerlik yerleri sorgulama" sorusunu arama motorlarına yazmaya başladı.

Peki, 2023 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 MSB askerlik yerleri sorgulama...

2023 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Yedek subay/astsubay adayları ile er birinci gruplar 2 Şubat 2023'te, Er ikinci gruplar 2 Mart 2023'te ve Er üçüncü gruplar 6 Nisan 2023'te sevk edilecek.

MSB'den açıklama

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir."