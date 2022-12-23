2023 bedelli askerlik ne kadar olacak?

2023 bedelli askerlik ne kadar olacak?

Asgari ücrete gelen zammın ardından gözler, diğer ödemelere çevrildi. Bu kapsamda da bedelli askerlik ilk sırada yer alıyor. Peki, 2023 bedelli askerlik ne kadar olacak?

Asgari ücret, yüzde 54,5 artış ile net 8 bin 506 lira oldu. Böylece yeni asgari ücrete temmuz ayına göre zam oranı yüzde 54,54 olarak açıklandı.

Asgari ücreti yapılan üç toplantının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de açıkladı.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından, gözler diğer birçok ödemeye çevrildi.Bu ödemelerin en başında ise bedelli askerlik geliyor.

Henüz askere gitmemiş ve askerliğini bedelli yapmak isteyen binlerce genç, 2023 yılında bedelli askerliğin ne kadar olacağını merak ediyor.

Bu sorunun yanıtını bulmak isteyenler de "2023 bedelli askerlik ne kadar olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, 2023 bedelli askerlik ne kadar olacak? İşte son durum

2023 bedelli askerlik ne kadar olacak?

Habertürk yazarı Bülent Aydemir'in köşesine taşıdığı konuda, yaklaşık yüzde 55’lik artış; bedelli askerlik ücretini 150 bin TL’nin üzerine çıkarıyor.

Yasa gereği 6 asteğmen maaşına endeksli olan bedelli askerliğin halihazırda bu yılki bedelli askerlik ücreti 100 bin lira civarında.

Bir asteğmenin maaşının ortalama 17 bin 500 TL olduğu göz önüne alındığında bedelli ücreti yılbaşına kadar 105 bin lira uygulanacak.