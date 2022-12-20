2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Askerliğini bedelli olarak yapmaya hazırlananlar, "2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ücretleri memur maaşlarına yapılan zam oranlarına göre 6 ayda bir güncelleniyor.

Son olarak 1 Temmuz-31 Aralık 2022 tarihleri arasında bedelli askerlik ücreti 80.064,72 TL olarak belirlenmişti. Yıl sonu yaklaşırken yeniden bir zam daha gelecek.

Asgari ücretin belli olmasının ardından, bedelli askerlik ücretinin son rakamı da açıklanmış olacak.

Askerliğini bedelli yapmak isteyenler ise haliyle 2023 yılına dair rakamı ve tahminleri merak ediyor.

Bu kapsamda da, "2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte yanıtı...

2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ücreti henüz Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulmadı. 2023 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücretinin önümüzdeki Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

Ücret iade edilir mi?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu madde beşinci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel askerlik eğitim birliğine katılmadan bedelli askerlik yapmaktan vazgeçenlerin yatırdıkları ücretler askerlik şubelerine şahsen veya vekil, vasi ya da kanuni mirasçıları aracılığı ile müracaat etmeleri halinde iade edilir. Temel askerlik hizmetini tamamlayanlara geri ödeme yapılmaz.