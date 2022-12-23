2023 doğum borçlanması ne kadar olacak?

2023 doğum borçlanması ne kadar olacak?

Doğum borçlanması, asgari ücretin açıklanmasının ardından araştırılan konuların başında yer almaya başladı. Peki, 2023 doğum borçlanması ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayının gelmesi ile birlikte üç kez toplandı ve bir karara varamadı.

Akabinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete dair detayları Beştepe'de kendisinin açıklayacağını belirtti.

Bunun üzerine dün Beştepe'de kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Net asgari ücret için 2023 yılında 8 bin 500 lira olarak mutabık kaldık. Ocak ayına göre yüzde 94, temmuza göre yüzde 54,5 artış olacak." dedi.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından, gözler devlet tarafından yapılan diğer birçok ödemeye çevrildi.

Genel sağlık sigortası, 65 yaş üstü aylığı, emekli zammı, engelli aylığı.. Derken gözler doğum borçlanmasına döndü.

Anne olmaya hazırlanan binlerce kadın, "2023 doğum borçlanması ne kadar olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, 2023 doğum borçlanması ne kadar olacak? İşte yanıtı...

Doğum borçlanması nedir?

Doğum borçlanması, doğum nedeniyle çalışma hayatından bir süre boyunca uzak kalan kadınların, geriye dönük prim ödeme yapmasına imkan veren duruma denir.

2023 doğum borçlanması ne kadar oldu?

Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 69 lira liradan 103,95 liraya, en yüksek 517 liradan yüksek ise 801,35 liraya yükseldi.