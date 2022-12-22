2023 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak?

2023 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret yüzde 54,5 zamla 8.500 TL oldu. Peki, 2023 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında verilecek olan asgari ücreti bugün açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açıklayacağımız rakam ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur.” dedi ve 2023 yılında asgari ücretin 8.500 TL olduğunu duyurdu.

Asgari ücretin açıklanması ile birlikte, devlet tarafından yapılan birçok ödeme gündeme getirildi.

Çünkü asgari ücrete gelen zam ile beraber, yapılan ödemelerde de revizyonlar yaşanacak.

Bu kapsamda da dul ve yetim maaşı alanlar, "2023 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak?" sorusunu araştırmaya koyuldu.

Peki, 2023 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak? İşte yanıtı...

2023 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak?

2023 yılında verilmesi planlanan zamlı dul ve yetim aylığının değişim oranının, ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Alt sınır aylık hesaplaması nedeniyle vefat eden sigortalıların hesaplanan aylığı en düşük 2022 yılı için 2 bin 500 TL'dir.

Dul maaşı alma şartları

Ölüm aylığı alabilmek için ölen eşin en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması şartı var.

SGK'lı olanların en az 5 yıl sigortası ve 900 gün primi varsa yine maaş bağlanıyor.

Eşin çalışıyor olması ya da emekli olması durumunda aylıkta belli kesintiler yapılıyor. Örneğin çalışmayan ya da emekli olmayan koca ölen eşinin maaşının yüzde 75'ini alırken, çalışıyorsa yüzde 50'sini alıyor.

Yine maaş alabilecek durumda çocuklar varsa ödenecek para belli oranlarda bunlar arasında pay edilebiliyor. Burada eş olarak tamamen nikahlı evlilikler kast ediliyor. Birlikte yaşamak ya da dini nikahlı olmak, çocuklar olsa dahi ölüm aylığı bağlanmasında dikkate alınmıyor.

Erkek, SGK ve Bağkur kapsamında çalışıyorsa veya emekliyse ölen eşin aylığının yüzde 50'sini dul aylığı olarak alabiliyor. Erkek sigortalı çalışmıyor ve Bağkurlu da değilse ölen eşinin aylığının yüzde 75'ini alıyor.

Ölen eş Emekli Sandığı'na tabi ise ve erkek de memur veya memur emeklisiyse bu durumda erkek ölen eşinin aylığının yüzde 50'sini alıyor. Bu hakkın elde edilebilmesi için ölen eşin en az 5 yıllık memuriyeti olması gerekiyor.