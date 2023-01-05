2023 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?

2023 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?

2023 yılında asgari ücrete yapılan zammın belli olmasının ardından, devlet tarafından ödenen birçok ödenek de güncellendi. Bunların arasında dul ve yetim aylığı da bulunuyor.

Asgari ücrete yapılan zammın ardından, devlet tarafından ödenen birçok ödenek yeniden güncellenmeye başlandı.

Bu güncellemelerden birisi de dul ve yetim aylığı olacak. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre; Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

Bu kapsamda; SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimlerin aylıkları yüzde 15,39 oranında zam alacaklar.

Net zammı ve ücreti öğrenmek isteyenler de, "2023 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, 2023 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?

2023 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?

Yüzde 25 hisse oranına göre; en düşük dul ve yetim aylığı 877 TL'den yapılacak yüzde 15,39 TL zam oranı ile birlikte 1.012 TL'ye yükselmiş olacak.

Yine yüzde 25 hisse oranına göre; en yüksek dul ve yetim aylığı 3228 TL'den yapılacak olan yüzde 15,39 TL zam oranı ile birlikte 3725 TL'ye yükselmiş olacak.

Yüzde 50 hisse oranına göre ise; en düşük dul ve yetim aylığı 1755 TL'den yapılacak yüzde 15,39 TL zam oranı ile birlikte 2025 TL'ye yükselecek.