2023 Ehliyet maliyeti kaç TL? Ehliyet kursu ve harç ücreti 2023

Yeni yılda direksiyon başına geçmeyi hedefleyen binlerce reşit, 2023 ehliyet maliyetlerini sorguluyor. Peki araba ve motor ehliyet kursu kaç TL? Toplam ne kadar tutar? Ehliyet kursu ne kadar?

Henüz ehliyeti olmayan veya yeni reşit olan binlerce vatandaş, 2023 yılında ehliyet sahibi olacak.

Trafiğe çıkmak için gün sayan adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulacak ardından vergi ve harçları ödeyerek sürücü belgesine kavuşacak.

1 Ocak 2023’den itibaren geçerli olmak üzere; ehliyet masrafı 7 bin liraya ulaşıyor.

Peki ehliyet kursu ne kadar, kaç TL? 2023 ehliyet harç ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

2023 ehliyet kursu ücreti

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları 2023 Yılı Ücret Tablosu'na göre; A ve B1 sınıfı ehliyet kursu ücreti 7.048 liraya yükseldi.

Teorik ders saat ücreti 50 lira, ders ücreti 1700 lira, direksiyon ders saat ücreti 382 lira, ders ücreti de 5,348 lira oldu.

Ehliyet harcı kaç TL 2023?

1 Ocak 2023^yen itibaren;

A sınıfı sürücü belgesi harcı 370,40 TL’den 825,73 TL’ye,

Otomobil sürücülerinin kullandığı B sınıfı sürücü belgesi harcı ise bin 116,90 TL’den 2 bin 489,90 TL’ye yükselecek.

Ödeme seçenekleri

Ehliyet başvurusu için yatırılması gereken ücreti;

Vergi dairelerine

Anlaşmalı bankalara

Gelir İdaresinin internet vergi dairesine

Geliştirme işlemini yapan bankaların ATM'sine

Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı sistemine ödeme yapılabilir.

Ödemenin yapıldığına dair dekontun randevu gününde yanınızda bulunması istenir.