Petrol
88.28
3.17%
Euro
19.6955
0.34%
Dolar
18.6367
0.01%
Altın
1.075
-0.16%
Borsa
4988
0.00%
Bitcoin
325.999
1.40%
BTXN Coin
5.54
1.83%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    2023 Ehliyet maliyeti kaç TL? Ehliyet kursu ve harç ücreti 2023

    Yeni yılda direksiyon başına geçmeyi hedefleyen binlerce reşit, 2023 ehliyet maliyetlerini sorguluyor. Peki araba ve motor ehliyet kursu kaç TL? Toplam ne kadar tutar? Ehliyet kursu ne kadar?
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 16:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2023 Ehliyet maliyeti kaç TL? Ehliyet kursu ve harç ücreti 2023

    Henüz ehliyeti olmayan veya yeni reşit olan binlerce vatandaş, 2023 yılında ehliyet sahibi olacak.

    Trafiğe çıkmak için gün sayan adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulacak ardından vergi ve harçları ödeyerek sürücü belgesine kavuşacak.

    1 Ocak 2023’den itibaren geçerli olmak üzere; ehliyet masrafı 7 bin liraya ulaşıyor.

    Peki ehliyet kursu ne kadar, kaç TL? 2023 ehliyet harç ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

    2023 ehliyet kursu ücreti

    Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları 2023 Yılı Ücret Tablosu'na göre; A ve B1 sınıfı ehliyet kursu ücreti 7.048 liraya yükseldi.

    Teorik ders saat ücreti 50 lira, ders ücreti 1700 lira, direksiyon ders saat ücreti 382 lira, ders ücreti de 5,348 lira oldu.

    2023 Ehliyet maliyeti kaç TL? Ehliyet kursu ve harç ücreti 2023 #1

    Ehliyet harcı kaç TL 2023?

    1 Ocak 2023^yen itibaren;

    A sınıfı sürücü belgesi harcı 370,40 TL’den 825,73 TL’ye,

    Otomobil sürücülerinin kullandığı B sınıfı sürücü belgesi harcı ise bin 116,90 TL’den 2 bin 489,90 TL’ye yükselecek.

    2023 Ehliyet maliyeti kaç TL? Ehliyet kursu ve harç ücreti 2023 #2

    Ödeme seçenekleri

    Ehliyet başvurusu için yatırılması gereken ücreti;

    • Vergi dairelerine

    • Anlaşmalı bankalara

    • Gelir İdaresinin internet vergi dairesine

    • Geliştirme işlemini yapan bankaların ATM'sine

    • Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı sistemine ödeme yapılabilir.

    Ödemenin yapıldığına dair dekontun randevu gününde yanınızda bulunması istenir.


    Bahçeli'nin 6'lı masa aday tercihi: Sınıf arkadaşım
    Politika

    Bahçeli'nin 6'lı masa aday tercihi: Sınıf arkadaşım

    Aycan Yanaç göğüs dekolteli pozlarıyla ağızları açık bıraktı! 'Bu kadar mükemmel olmak zor olmuyor mu?'
    Medya

    Aycan Yanaç göğüs dekolteli pozlarıyla ağızları açık bıraktı! 'Bu kadar mükemmel olmak zor olmuyor mu?'

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir