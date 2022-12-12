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    2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Hac kura takvimi belli oldu mu?

    2023 yılı Hac ibadeti için kayıtların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte merak edilenler..
    • 12.12.2022 - 09:22
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    2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Hac kura takvimi belli oldu mu?

    2023 yılında hacca gitmek isteyen binlerce vatandaş hac kuralarının ne zaman çekileceğini araştırmaya başladı.

    Büyük bir heyecanla kura çekimini bekleyen vatandaşlar kutsal topraklara giderek hac ibadetlerini gerçekleştirmek için sabırsızlıkla bekliyorlar.

    Konu hakkında internette aramalarına hız veren vatandaşlar "2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek?" ve "2023 Hac kura takvimi belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyorlar.

    2023 yılı Hac ibadeti çalışmalar kapsamında Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ve heyeti, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve yetkililerle görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

    Bu toplantılar sonrası 2023 yılı Hac kontenjanları ve kura takviminin belirlenmesi bekleniyor.

    2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Hac kura takvimi belli oldu mu? #1

    2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

    2023 Hac kuralarının ne zaman çekileceği henüz netlik kazanmadı. Hac kuralarının Ocak ayı içerisinde çekilmes bekleniyor.


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